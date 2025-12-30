Ekonomický kalendár: Všetky oči sa upierajú na FOMC minutes (30.12.2025)

Stredobodom dnešného makroekonomického kalendára budú minutes z posledného zasadnutia FOMC. Napriek holubičiemu tónu tlačovej konferencie predsedu Fedu a absencii zásadných obáv ohľadom inflácie či dopadov potenciálneho shutdownu americkej vlády zostáva trh voči očakávanému postoju Fedu v 1Q 2026 pomerne konzervatívny (swapový trh aktuálne nacení iba 58 % pravdepodobnosť ďalšieho zníženia sadzieb do konca marca). Do úvahy sa pravdepodobne zoberú aj rozdiely v rámci Fedu.
Po včerajšom pokoji môže pozornosť trhu pritiahnuť aj séria dát zo Španielska (CPI a maloobchodné tržby), americké indexy cien domov naviazané na očakávania ohľadom politiky Fedu a chicagské výrobné PMI. Pre zajtrajšie otvorenie budú kľúčové čínske PMI údaje.
Dnešný ekonomický kalendár:
08:00 GMT, Španielsko – inflačné údaje za december:
- Španielsky CPI: aktuálna hodnota 2,9 %; prognóza 2,8 % YoY; predchádzajúca hodnota 3,0 % YoY;
- Španielsky HICP: aktuálna hodnota 3,0 %; prognóza 3,0 % YoY; predchádzajúca hodnota 3,2 % YoY;
08:00 GMT, Španielsko – maloobchodné tržby za november:
- Španielske maloobchodné tržby: aktuálna hodnota 6 %; predchádzajúca hodnota 3,8 % YoY;
14:00 GMT, Spojené štáty – Index cien nehnuteľností za október:
- Medziročne: predchádzajúca hodnota 1,7 % YoY;
- Medzimesačne: prognóza 0,1 % MoM; predchádzajúca hodnota 0,0 % MoM;
14:00 GMT, Spojené štáty – S&P/CS súhrnný index cien domov pre 20 miest (bez sezónneho očistenia) za október:
- prognóza 1,1 % YoY; predchádzajúca hodnota 1,4 % YoY;
14:45 GMT, Spojené štáty – PMI údaje za december:
- Chicago PMI: prognóza 39,8; predchádzajúca hodnota 36,3;
19:00 GMT, Spojené štáty – minutes zo zasadnutia FOMC
21:30 GMT, Spojené štáty – údaje EIA:
- Týždenná zmena zásob ropy (API): predchádzajúca hodnota 2,400M;
01:30 GMT, Čína – PMI údaje za december:
- Čínsky kompozitný PMI: predchádzajúca hodnota 49,7;
- PMI v spracovateľskom priemysle: prognóza 49,4; predchádzajúca hodnota 49,2;
- PMI pre nevýrobný sektor: prognóza 49,8; predchádzajúca hodnota 49,5;
01:45 GMT, Čína – údaje PMI za december:
- Caixin PMI pre výrobný sektor: prognóza 49,7 medzimesačne; predchádzajúca hodnota 49,9 medzimesačne;
