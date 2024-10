Ranné zhrnutie (26.09.2024)

Včerajší pokles amerických akciových indexov bol podporený silným odrazom dolára, ktorý opäť otestoval takmer trojročné pásmo podpory okolo 100 bodov. Index USDIDX si do konca dňa pripísal viac ako 0,70 %. Dnes dolárový index klesol približne o 0,10 % a nachádza sa na úrovni 100,5 %.

Dnes bola zverejnená zápisnica z posledného júlového zasadnutia BOJ. Tvorcovia politiky Bank of Japan sa rozchádzali v názore na to, ako rýchlo by mala centrálna banka pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb. Hoci BOJ na júlovom zasadnutí nečakane zvýšila krátkodobé úrokové sadzby na 0,25 % pomerom hlasov 7:2, na ďalšom zasadnutí v septembri ich ponechala nezmenené.