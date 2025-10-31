Ranné zhrnutie (31.10.2025)

- Včerajšie obchodovanie na Wall Street skončilo poklesom indexov Nasdaq (-1,57 %) a S&P 500 (-1 %), ale po uzavretí burzy akcie spoločností Apple (+5 %) a Amazon (+11 %) posilnili vďaka lepším než očakávaným kvartálnym výsledkom.
- Apple zaznamenal rekordné tržby vo výške 102,47 mld. USD, ktoré boli poháňané predajom a službami iPhone 17 (28,75 mld. USD), zatiaľ čo Amazon zaznamenal tržby vo výške 180,2 mld. USD s výrazným rastom tržieb AWS (+20 %).
- EUR/USD sa obchoduje okolo úrovne 1,1568, USD posilňuje voči hlavným menám a trh s kryptomenami mierne klesá (bitcoin 109 800 USD, ethereum 3 850 USD).
- Včerajšie obchodovanie na americkom akciovom trhu skončilo poklesom. Index Nasdaq klesol o 1,57 % a index S&P 500 o 1,0 %, čo odzrkadľuje sklamanie z výsledkov niektorých veľkých spoločností a obavy investorov súvisiace so začiatkom nového mesiaca a potenciálnymi ekonomickými rizikami. Po uzatvorení burzy však akcie spoločností Apple a Amazon zaznamenali výrazný nárast, pričom Apple posilnil o 5 % a Amazon o 11 % vďaka lepším než očakávaným kvartálnym výsledkom, čo dáva nádej na pozitívnejšiu náladu na trhu v piatok.
- Apple zaznamenal rekordné tržby vo výške 102,47 mld. USD, čo predstavuje medziročný nárast o 8 %, s ziskom na akciu vo výške 1,85 USD. Výsledky boli ovplyvnené silným dopytom po sérii iPhone 17 a rekordným predajom služieb, ktoré generovali tržby vo výške 28,75 miliardy USD, čo predstavuje nárast o 15 %. Napriek miernemu spomaleniu predaja v Číne spoločnosť očakáva v štvrťroku sviatkov nárast tržieb o 10 – 12 %, čo by mohlo znamenať jej doteraz najlepší štvrťročný výkon.
- Amazon zaznamenal tržby vo výške 180,2 miliardy USD a zisk na akciu vo výške 1,95 USD, čím prekonal očakávania analytikov. Hlavným motorom rastu boli cloudové služby AWS, ktorých tržby vzrástli o 20 % na 33 miliárd USD, čo bolo spôsobené rastúcim dopytom po službách súvisiacich s umelou inteligenciou. Po zverejnení výsledkov akcie Amazonu posilnili o viac ako 11 % a spoločnosť prognózuje ďalší rast tržieb v 4. štvrťroku na 206–213 miliárd USD.
- EUR/USD sa obchoduje okolo úrovne 1,1568. Celkovo USD posilnil voči hlavným menám.
- Súkromná úverová jednotka BlackRock sa stala obeťou údajného podvodu v hodnote 500 miliónov USD, do ktorého boli zapojené telekomunikačné spoločnosti, ktoré falšovali záruky za úvery, čo vyvolalo obavy z rastúcich rizík a nízkej transparentnosti v sektore súkromných úverov.
- Ázijské a austrálske trhy dnes vykazujú zmiešané nálady. Japonský Nikkei 225 vzrástol o 1,7 % vďaka rastúcej inflácii a očakávaniam zvýšenia úrokových sadzieb Bank of Japan, čo tiež podporuje miestnu menu. Naopak, hongkonský Hang Seng a Shanghai Composite klesli o 0,8 %, resp. 0,6 % v dôsledku slabých výsledkov priemyselného sektora v Číne. Austrálsky index S&P/ASX 200 je mierne vyšší o 0,25 %, čo odzrkadľuje stabilnejšie ekonomické prostredie a pozitívnu náladu investorov.
- Inflácia v Tokiu medziročne zrýchlila na 2,8 % (prognóza 2,6 %, predtým 2,5 %), a to najmä v dôsledku vyšších cien potravín, vrátane 38 % nárastu cien ryže. Inflácia v sektore služieb zostáva na miernej úrovni 1,6 %. Tieto silné údaje o inflácii podnecujú špekulácie o možnom zvýšení úrokových sadzieb Bank of Japan v decembri, napriek opatrnému postoju guvernéra Uedu.
- Japonská priemyselná výroba v septembri medziročne vzrástla o 2,2 % (prognóza 1,5 %), maloobchodný predaj medziročne vzrástol o 0,5 % a miera nezamestnanosti zostala na nízkej úrovni 2,6 %, čo potvrdzuje silný trh práce.
- Čínsky index PMI pre výrobný sektor za október klesol na 49,0 bodov, čím pokračovalo oslabovanie výrobnej činnosti (viac ako šesť mesiacov pod hranicou 50), zatiaľ čo sektor služieb mierne vzrástol na 50,1 bodov.
- V rámci svojej menovej politiky stanovila Čínska ľudová banka dnešný referenčný kurz jüanu na 7,0880 za dolár, čo je viac, ako predpokladali trhové prognózy, a podporila tak čínsku menu uprostred obchodných napätí.
- Austrália a Nový Zéland: Súkromná výroba a PPI v Austrálii zaznamenali mierny rast, zatiaľ čo index spotrebiteľskej dôvery na Novom Zélande klesol na 92,4.
- Zlato mierne kleslo o približne 0,3 % a obchoduje sa za približne 4 008 USD za uncu, zatiaľ čo striebro mierne vzrástlo o približne 0,4 % na približne 49 USD za uncu.
- Na trhu s kryptomenami: Bitcoin sa obchoduje za približne 109 800 USD a Ethereum za približne 3 850 USD. Trh vykazuje zvýšenú volatilitu v dôsledku makroekonomickej neistoty a rozhodnutí FED.
