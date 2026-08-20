Ranné zhrnutie: Ázijské akcie v zelenom, Bitcoin rastie o 8 % – vrátila sa chuť riskovať? (20. 8. 2026)

Väčšina ázijských indexov sa dnes obchoduje v zelenom. Čínsky Hang Seng rastie o 1,1 %, japonský Nikkei 225 pridáva 1,3 % a kórejský KOSPI výrazne posilňuje o 5,9 %.
📈 Akcie
Hlavným katalyzátorom rastu sú včerajšie oznámenia amerického ministra financií Scotta Bessenta. Jeho komentáre viedli k výraznému poklesu dlhodobých dlhopisových výnosov, v prípade 30-ročných amerických štátnych dlhopisov o 9 bázických bodov, a zároveň k oslabeniu amerického dolára o 0,9 %. Časť kapitálu sa následne presunula na akciové trhy, čo podporilo najmä ázijské burzy.
KOSPI navyše podporuje rast akcií SK Hynix o viac než 12 % po tom, čo spoločnosť včera oznámila plán spätného odkupu akcií v hodnote 40 biliónov wonov, teda približne 29 miliárd USD. Firma chce do 19. novembra odkúpiť a následne zrušiť až 24 miliónov akcií.
Program amerického ministerstva financií má:
- minimálne zdvojnásobiť maximálny objem jednotlivých operácií spätného odkupu z 2 miliárd USD na 4 miliardy USD;
- zamerať sa na dlhý koniec výnosovej krivky, teda na nákupy dlhodobých štátnych dlhopisov a zvýšenie ich likvidity;
- začať 9. septembra a pokračovať najmenej do 4. novembra, keď ministerstvo financií zverejní nové štvrťročné plány.
🧈 Drahé kovy
Pokles dlhopisových výnosov prirodzene podporil ceny zlata, ktoré včera vzrástli o 4,4 %. Dnes sledujeme miernu korekciu o 0,7 %. Podobne sa včera vyvíjalo aj striebro, ktoré pridalo 5,8 %.
- Cena trojskej unce zlata sa aktuálne pohybuje okolo 4 490 USD, zatiaľ čo striebro sa obchoduje približne za 67 USD.
₿ Kryptomeny
Výrazne posilnili aj hlavné kryptomeny. Dynamický rast Bitcoinu nad 69 000 USD podporil politický tlak Donalda Trumpa na Kongres, aby schválil zákon CLARITY Act. Tieto snahy sa časovo zhodovali so stretnutím so zástupcami kryptomenového sektora v Bielom dome, čo výrazne obnovilo nádeje trhu na priaznivejšiu reguláciu.
💱 Meny
Na tradičnom devízovom trhu bol vývoj odlišný.
Obchodne vážený dolárový index včera klesol o 0,9 % na najnižšiu úroveň od mája. Podobný pohyb zaznamenal EURUSD, ktorý vzrástol o 0,9 % a priblížil sa k 1,17.
Takto výrazné oslabenie dolára sme naposledy videli po júlovom zasadnutí Fedu, keď investori výrazne obmedzili stávky na ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb.
Hoci včerajšie kroky ministerstva financií technicky nepredstavujú menové uvoľňovanie, ktoré patrí do kompetencie Fedu, ich trhový efekt bol podobný. Rozhodnutie znamená vyššiu ponuku dolárovej likvidity na trhu, čo prirodzene viedlo k oslabeniu americkej meny.
Graf 1: Výkonnosť vybraných mien (19. 8. 2026)
Zdroj: XTB Research, 20. 8. 2026
Dnes sa situácia stabilizuje. Najviac strácajú meny, ktoré bývajú typicky predávané v rámci carry trade obchodov. Slabo sa darí aj austrálskemu doláru, ktorý je pod tlakom makroekonomických údajov zverejnených v posledných hodinách.
Graf 2: Výkonnosť vybraných mien (20. 8. 2026)
Zdroj: XTB Research, 20. 8. 2026
📈 Makroekonomické dáta a menová politika
Dnes sa zameriame predovšetkým na včerajšiu zápisnicu z posledného zasadnutia FOMC. Čo sme sa dozvedeli?
- „Mnohí“ predstavitelia menovej politiky dospeli k záveru, že ak inflácia nezačne ustupovať, bude pravdepodobne potrebné ďalšie menové sprísnenie.
- Výbor zostáva výrazne rozdelený v hodnotení inflačného výhľadu. Zatiaľ čo „väčšina“ účastníkov očakáva postupný pokles inflácie neskôr v tomto roku, „mnohí“ sa naďalej obávajú, že môže zostať pretrvávajúco vysoká. Zaznelo tiež, že ukazovatele jadrovej inflácie zostávajú znepokojivo vysoké a inflačné očakávania sa dostali nad úrovne zaznamenané pred konfliktom v Iráne.
- Tí, ktorí v júli presadzovali ponechanie sadzieb bez zmeny, argumentovali tým, že pauza umožní presnejšie vyhodnotiť situáciu. Odvtedy ich pozíciu výrazne posilnili slabšie údaje z trhu práce a mierne priaznivejšie inflačné dáta.
- Členovia hlasujúci za zvýšenie sadzieb odhadovali, že takýto krok by mohol znížiť potrebu agresívnejšieho a ekonomicky nákladnejšieho sprísňovania neskôr.
🌍 Geopolitika
Krátko aj k posledným správam portálu Axios. Ten s odvolaním sa na amerických predstaviteľov uviedol, že americká armáda už niekoľko týždňov nenápadne prevádzkuje zabezpečený koridor pre lodnú dopravu cez južnú časť Hormuzského prielivu pri pobreží Ománu.
Každú noc má byť prielivom eskortovaných približne 15 až 20 tankerov, čo umožňuje denný export okolo 10 miliónov barelov ropy – takmer polovicu objemu pred konfliktom. V niektorých nociach sa podľa správy tento objem dostáva až na 15–20 miliónov barelov. Americké sily majú priamo pomáhať naloženým lodiam opúšťajúcim Perzský záliv aj prázdnym tankerom prichádzajúcim po ropu.
🛢️ Energetické komodity
Tieto správy zatiaľ nemali na globálne ceny ropy ani plynu zásadný vplyv.
- Brent sa aktuálne obchoduje tesne nad 92 USD za barel, čo predstavuje rast približne o 4 % oproti úrovniam spred týždňa.
- WTI rástla podobným tempom a jeden barel teraz stojí tesne pod 85 USD.
- Európsky zemný plyn za rovnaké obdobie zdražel približne o 6 %. Cena na holandskej burze TTF sa aktuálne pohybuje okolo 63,50 za MWh.
💵 EURUSD testuje 1,17 po komentároch Bessenta
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Ekonomický kalendár: Zápisnica FOMC zverejnená, čakáme na PMI a japonskú infláciu (20. 8. 2026)
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