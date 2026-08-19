Ranné zhrnutie: Dolár oslabuje pred zverejnením zápisnice. Čo potrebujete dnes ráno vedieť❓

Futures kontrakty na americké a európske indexy sa pohybujú okolo nuly, zatiaľ čo ázijské trhy, vrátane japonského Nikkei a juhokórejského Kospi, zaznamenali výrazné poklesy po tretej stratovej seanse na Wall Street v rade.
Hlavným faktorom ovplyvňujúcim náladu na trhoch je globálny výpredaj dlhopisov, ktorý vytlačil výnosy dlhodobých štátnych dlhopisov v USA a Európe, vrátane nemeckých a francúzskych, na niekoľkoročné maximá.
Investori vyhodnocujú, či vyššie náklady na financovanie poškodia ekonomiku, a čakajú na dnešné zverejnenie zápisnice z júlového zasadnutia FOMC o 20:00, ktorá môže naznačiť ďalšie kroky Federálneho rezervného systému.
Na komoditnom trhu ceny ropy rastú štvrtý deň v rade. Futures na Brent sa obchodujú nad 91 USD za barel, zatiaľ čo WTI pridáva 0,30 %. Rast podporujú obavy z možného obmedzenia dopravy cez Hormuzský prieliv po vypršaní prímeria medzi USA a Iránom.
Americký dolár medzitým oslabuje a pohybuje sa v blízkosti niekoľkomesačných miním. Dolárový index (USDIDX) klesá o 0,08 %, čo sa zhoduje s dočasným zastavením rastu dlhopisových výnosov pred zverejnením zápisnice Fedu. Relatívne dobre sa dnes darí japonskému jenu, zatiaľ čo zvýšenému predajnému tlaku čelí okrem iného austrálsky dolár.
Zdroj: xStation
Spomedzi jednotlivých sektorov ekonomiky sa aktuálne najhoršie darí technologickým a telekomunikačným spoločnostiam, ktoré na americkom akciovom trhu tento týždeň stratili viac ako 2 %. Index VanEck Semiconductor ETF navyše v utorok klesol o 4,1 % v prostredí rastúcich úrokových sadzieb.
Zdroj: XTB
Americkému energetickému sektoru sa naopak darí najlepšie. Okrem iného rafinérske spoločnosti dosahujú nové maximá, podporené rekordnými rafinérskymi maržami a geopolitickým napätím na Blízkom východe.
Akcie Targetu tento rok vzrástli o viac ako 55 % a investori netrpezlivo čakajú na dnešné výsledky, ktoré budú zverejnené pred otvorením trhu. Tie ukážu, ako úspešne funguje transformačný plán vedený generálnym riaditeľom Michaelom Fiddelkem.
Čínsky výrobca robotov Unitree Robotics debutoval na šanghajskej burze a jeho akcie v jednom momente vyskočili takmer o 630 %, čo odráža obrovský záujem drobných investorov o technologické inovácie.
Juhokórejský gigant Samsung Electronics oznámil investíciu 158 miliónov USD do novej výrobnej linky pre chladiace systémy v Gwangju. Jeho akcie však klesli o viac ako 7 % v rámci širšieho výpredaja v ázijskom technologickom sektore.
Výrobcovia polovodičov a zariadení, ako sú Teradyne, Marvell a Micron, v utorok zaznamenali výrazné straty v rozmedzí 7 až 9 % pod tlakom vysokých dlhopisových výnosov.
V centre pozornosti dnešnej seansy budú aj štvrťročné výsledky ďalších veľkých spoločností zo sektora maloobchodu a spotrebného tovaru, vrátane Lowe’s a Estée Lauder.
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