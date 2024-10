Ranní komentář: Výsledky ORACLE, krach Big Lots, nové produkty Appleu

Pondelok, po tohtoročnom najhoršom týždni, bol na akciových trhoch pozitívny a indexy si pripísali viac ako 1 %. Nárast prichádzal bez výnimočných makroekonomických dát a tak predstavoval iba mierny obrat po výraznej korekcii. Nie však všetkým spoločnostiam sa výrazne darilo. Spoločnosť Big Lots, maloobchodný predajca v Spojených Štátoch včera ohlásil bankrot kapitoly 11. Spoločnosti sa už dlhodobejšie nedarilo a nemohla za to iba horšia makroekonomická situácia. Vysoká konkurencia v odvetví a slabá súvaha spoločnosti spôsobila, že spoločnosť už nemala peniaze na splatenie dlhu a nový už emitovať pravdepodobne nemohla. Na druhej strane však pozitívne reagovali akcie spoločností Apple, ktoré ohlásili na svojej pravidelnej septembrovej konferencii svoje nové produkty, teda nové iPhone 16, Apple Watch 10 a AirPods 4. V priemere však akcie reagujú na tieto výsledky negatívne a inak to nebolo ani včera, no po skončení konferencie sa sentiment rýchlo obrátil a akcie nakoniec uzatvorili v kladných číslach. Výsledková sezóna je už síce u konca, no včera ešte ohlásil výsledky gigant v segmente databázových softwareov a cloudu Oracle, ktorý reportoval pozitívne výsledky a akcie rástli v post-markete o 8 %.