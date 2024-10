Ranný komentár: Nové iPhony sa nepredávajú, Intel bude vyrábať AI čipy pre AMZN

Technologický sektor včera zažil mierny výpredaj po oznámení o predobjednávkach nových iPhonov 16. Tie boli o 13 % nižšie v prvom týždni, ako sme ich videli pred rokom v prípade iPhonu 15, čo naznačuje slabý dopyt spotrebiteľov po nových produktoch a pravdepodobne nedostatočné zlepšenia, ktoré by prinútili zákazníkov prejsť na najnovší model. Apple (AAPL.US) tak včera strácal približne 2,5 %. Naopak, výraznejšie sa darilo výrobcovi čipov Intelu (INTC.US), ktorý včera nie len že dostal objednávku vo výške 3 mld. USD od Ministerstva Obrany, ale taktiež po uzatvorení trhu ohlásil novú viacročnú multimiliardovú objednávku na výrobu AI čipov pre Amazon (AMZN.US) do ich cloudových služieb, ale taktiež oznámil, že pozastavuje výtavbu fabrík v Poľsku a v Nemecku a oddeľuje od firmy segment, ktorý vyrába čipy pre zákazníkov (foundry), aby tak táto divízia sa javila viac nezávislo. Spoločnosť Boeing sa naďalej pasuje so štrajkmi zamestnancov a nateraz pozastavuje naberanie nových zamestnancov. Boeing tak vďaka odborárom stráca 1,3 mld. na voľnej cashflow mesačne a v prípade pretrvávania štrajkov mu hrozí, že príde o investičný stupeň ratingu na svojich dlhopisoch.