Ranný komentár: Prezidentská debata, regulácia bánka a cena ropy pod 70 dolárov

V utorok bola na akciových trhoch opäť prevažne pozitína nálada. Zatiaľ čo technologické akcie zažívali po prudkých poklesoch opätovné oživenie, tak tradičným sektorom ako je energetika alebo finančné služb sa veľmi nedarilo. Výrazný pokles cien ropy v spojení s prichádzajúcou reguláciou Basel III endgame veľmi investorom v týchto segmentoch nenahrávalo. Prichádzajúce správy o nižšom výhľade najväčšej banky JP Morgan, ktorá reagovala na znižujúce sa úrokové sadzby taktiež finančnému sektoru neprospela. Dnes v noci, o 3:00 taktiež prebiehala druhá, resp. prvá, prezidentská debata, v ktorej sa ukázala Kamala Harris ako potencionálna víťazka volieb a z debaty vyšla ako víťazka. Predsa len, odrazilo sa to aj na pravdepodobnostiach jej výhry a reagoval na to aj finančný trh. Výnosy, dolár ale aj akciové indexy zažívali pokles, keďže ekonomický plán Kamaly Harrisovej je na zvýšenie daní. To všetko dnes v rannom komentári.