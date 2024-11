Reddit získava 40 % po prekonaní tržieb za Q3, raste používateľov a posilnení vďaka umelej inteligencii 💣

Akcie Redditu vzrástli o 45 % po silnej správe o výsledkoch za Q3, podporenej medziročným rastom tržieb o 68 % na 348,4 milióna USD, čím prekonali očekávání analytikov vo výške 312,8 milióna USD. Spoločnosť tiež výrazne zlepšila ziskovosť a denne aktívnych používateľov platformy. Podľa vedenia spoločnosti tento výkon odráža úspech Redditu vo využití silného digitálneho výdaja na reklamu a licencovanie obsahu s umelou inteligenciou.

Tržby : 348,4 milióna USD (+68 % medziročne), nad odhadovanými 312,8 milióna USD Priemerný príjem na používateľa (ARPU) : 3,58 USD (+14 % medziročne) Príjmy z reklamy : 315,1 milióna USD (+56 % medziročne) Iné príjmy (AI a licencovanie) : 33,2 milióna USD (+547 % medziročne)

: (+68 % medziročne), nad Ziskovosť : GAAP čistý zisk 29,9 milióna USD (16 centov na akciu), čo je obrat oproti strate 13 centov na akciu pred rokom

: GAAP čistý zisk (16 centov na akciu), čo je obrat oproti strate pred rokom Denne aktívni používatelia (DAUs) : 97,2 milióna (+47 % medziročne)

: (+47 % medziročne) Hrubá marža : 90,1 % , o 280 bázických bodov viac než pred rokom

: , o 280 bázických bodov viac než pred rokom Upravený EBITDA: 94,1 milióna USD (27% marža), oproti (6,9) milióna USD pred rokom

Odhad na Q4

Tržby na Q4 : 385 až 400 miliónov USD (výrazne nad 357,9 milióna USD konsenzom)

: (výrazne nad konsenzom) Upravený EBITDA pre Q4: 110 až 125 miliónov USD

Na Q4 Reddit projektuje tržby medzi 385 a 400 miliónmi USD, dobre nad konsenzuálnou predpoveďou 357,9 milióna USD, a očakáva upravený EBITDA v rozmedzí 110 až 125 miliónov USD. CEO Steve Huffman zdôraznil rast Redditu poháňaný inováciami ako AI-poháňaný preklad jazyka a prepracovanou funkciou "Ask Me Anything", čo zvýšilo zapojenie používateľov a interakciu v komunite. Tieto iniciatívy posilnili atraktivitu Redditu ako platformy pre informácie a komunitne riadený obsah.

D1 cennový graf

Denný cenový graf Akcie Redditu vzrástli takmer o 40 %, dosiahli 115 USD po zverejnení včerajších výsledkov. Tento nárast zvýšil trhovú kapitalizáciu spoločnosti na nové historické maximum s ROI takmer 240 % od ceny IPO 34 USD na akciu v marci.