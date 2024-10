Rekordný prílev do ETF od júna. Čo to znamená pre cenu Bitcoinu🎯

Bitcoin včera skončil so ziskom 5,20 % a dosiahol 66 080 USD. Tento nárast nebol spôsobený jediným katalyzátorom, ale skôr ho podporil pozitívny sentiment na akciovom trhu. Americký index SP500 dosiahol nové historické maximum a kontrakty US500 CFD prekonali úroveň 5 900 bodov.

Dynamické zisky na trhu kryptomien podporil aj rekordný čistý prílev do ETF, ktorý len za včerajšok dosiahol 551 miliónov USD. Ide o desiaty najväčší čistý prílev v histórii, pričom predchádzajúce maximum vo výške 886 miliónov USD sa vyskytlo 4. júna 2024. Zároveň ide o prvý výrazný pohyb po niekoľkých mesiacoch, ktorý nasledoval po letnom útlme.





Nižšie je uvedený graf zobrazujúci 10 najväčších a najmenších denných prílevov do spotových ETF na bitcoin v minulosti. S výnimkou prudkých nárastov z februára a marca sa najväčšie prílevy do ETF zvyčajne zhodovali s miestnymi cenovými vrcholmi. Stojí však za zmienku, že to bolo v období niekoľkomesačnej konsolidácie ceny Bitcoinu. Ak Bitcoin prerazí smerom nahor a vráti sa na býčí trh, môžeme byť svedkami opakovania podobnej situácie ako vo februári a marci tohto roka. Ak však Bitcoin zostane v konsolidácii, súčasný rekordný prílev ETF by mohol dokonca naznačovať lokálny vrchol.





V tejto súvislosti je užitočné pozrieť sa na kumulatívne spotové toky ETF za posledných 20 dní. Tu bývajú miestne minimá spoľahlivejším referenčným bodom. Ak čisté toky klesnú na približne nulu alebo nižšie, môže to znamenať lokálne minimum ceny Bitcoinu. Počas leta sme sa okolo tejto úrovne pohybovali neustále. Absencia výrazných odlivov z ETF tiež naznačuje, že investori zatiaľ nie sú ochotní predávať a na trhu momentálne dominujú dlhodobí investori, ktorí akumulujú Bitcoin. Nedávny pomalý nárast kumulatívnych čistých tokov na 2 miliardy USD naznačuje, že na trh sa možno postupne vracia kapitál a likvidita.





Bitcoin zastavil svoj rast v blízkosti hornej hranice bočného trendu, ktorý trvá od marca tohto roka. Zvýšený predajný tlak na týchto úrovniach je pochopiteľný a je možná ďalšia korekcia. Ak sa však býkom podarí trvalo prelomiť túto hranicu, môžeme očakávať ďalšie zisky smerom k 69 000 - 71 000 USD. Tento scenár bude pravdepodobne sprevádzaný aj ďalším pozitívnym prílevom do ETF.



Zdroj: xStation 5