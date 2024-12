Rekordný rast cien kakaa: Stanú sa čokoládoví Santovia luxusom?

Prudký rast cien kakaa v prvej polovici tohto roka vyvolal obavy, že by sa čokoláda mohla v blízkej budúcnosti stať luxusným tovarom. Po celé roky sa ceny pohybovali na úrovni 2 500–3 000 USD za tonu, no ku koncu roka 2023 kakao dosiahlo hranicu 4 000 USD. To však nebol koniec rastu; cena sa najprv zdvojnásobila tesne pred Veľkou nocou 2024 a potom ku koncu apríla takmer strojnásobila. Hoci sa situácia s príchodom novej zberovej sezóny na chvíľu upokojila, neistoty ohľadom budúcej produkcie sa opäť objavili. Sú nové rekordy len odrazovým mostíkom k ďalšiemu rastu? Stanú sa čokoládoví Santovia luxusným artiklom?

Sezóna strát

Zberová sezóna 2023/2024 priniesla najväčší deficit v histórii kvôli prudkému poklesu produkcie v krajinách západnej Afriky. V Gane klesla produkcia takmer o 50 %, zatiaľ čo na Pobreží Slonoviny dosiahol pokles 30 %. Napriek tomu, že dopyt po kakau v roku 2024 bol nižší ako v predchádzajúcom roku, obrovský rozdiel medzi dopytom a produkciou viedol k prudkému nárastu cien tejto komodity. Od začiatku roka sa ceny takmer strojnásobili, čo vyvolalo neistotu ohľadom udržania vysokého dopytu po čokoláde.

Graf: Deficit v sezóne 2023/2024 bol najväčší v histórii. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Neistota ohľadom budúcnosti sa prejavila úplnou kapituláciou investorov na trhu s futures. Obavy o dodávky a vysoké náklady na držbu viedli k výraznému poklesu likvidity na trhu. Počet otvorených pozícií klesol v novembri na viac než 10-ročné minimum, zatiaľ čo burzové zásoby (používané obchodníkmi a výrobcami čokolády) dosiahli 20-ročné minimum. Zdá sa, že pri súčasných obavách by zásoby mohli rýchlo klesnúť na historické minimá.

Graf: Počet otvorených pozícií na kakaových futures klesol na najnižšiu úroveň za viac ako 10 rokov. To znamená, že likvidita na tomto trhu je extrémne nízka, čo podporuje veľké cenové pohyby. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Hoci burzové zásoby a celkové zásoby sú pomerne odlišné, stojí za zmienku, že celkové zásoby kakaových bôbov vo vzťahu ku spotrebe klesli na iba 27 %. V minulosti zásoby predstavovali až 40-50 % ročnej spotreby. Ďalšie problémy s produkciou by mohli znamenať, že bez zlepšenia počas nasledujúcich 2-3 rokov sa kakao stane nedostatkovou komoditou.

Graf: Burzové zásoby klesli na najnižšiu úroveň za 20 rokov. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Sezóna neistoty

Po katastrofálnej sezóne 2023/24 sa očakávalo, že produkcia na Pobreží Slonoviny a v Gane sa vráti do normálu. Krajiny západnej Afriky sa podieľajú na takmer 75 % svetovej produkcie kakaa, a problémy v tomto regióne tak majú zásadný vplyv na globálny trh s kakaom a čokoládou. Hlavná sezóna zberu, ktorá trvá od 1. októbra do marca, prebiehala veľmi dobre. Dodávky do prístavov na Pobreží Slonoviny boli dokonca o 30 % vyššie ako pred rokom, čo na začiatku štvrtého kvartálu spôsobilo výrazný pokles cien. Obchodníci a výrobcovia vyčkávali s nákupmi, očakávajúc ďalšie poklesy cien. Ukázalo sa však, že zlepšenie bolo iba dočasné.

Časti Pobrežia Slonoviny zasiahli silné dažde, čo spôsobilo evakuáciu mnohých fariem. Niektoré z nich boli zničené alebo boli kakaovníky napadnuté chorobami. Veľká časť kakaových bôbov, ktoré v posledných týždňoch dorazili do domácich prístavov, bola plesnivá, takže aj keď boli spočiatku schválené na dodávku, na európske ani americké trhy sa nedostanú. Mnohé zvyšné dodávky nespĺňajú kvalitatívne kritériá – počet bôbov na 100 gramov začal presahovať 100, pričom na dodávku sú klasifikované iba šarže obsahujúce 80–100 bôbov na 100 gramov.

V iných oblastiach Pobrežia Slonoviny a Ghany boli pozorované veľmi vysoké teploty a suchá, čo neveští nič dobré pre vedľajšiu sezónu zberu, ktorá začína v apríli. Spracovatelia medzičasom spotrebovali väčšinu svojich zásob a teraz čelia rozhodnutiu, či naďalej čakať na pokles cien, alebo nakupovať za rekordne vysoké ceny. Prítomnosť tých investorov, ktorí čakali na pokles cien, by mohla znamenať, že ceny neskončia na hranici 12 000 bodov. Na druhej strane, futures trh predpovedá, že ceny v budúcnosti klesnú. Rovnaké predpovede však boli robené aj pred rokom, pričom aktuálne spotové ceny sú dnes výrazne vyššie ako ceny kontraktov kotovaných pred rokom. Vstup nových subjektov na trh by tak mohol znamenať, že ceny nekončia na testovaní nedávnych historických maxím, ale prekročia aspoň 12 000 USD za tonu a dosiahnu ešte vyššie úrovne.

Stanú sa čokoládoví Santovia drahšími?

Nemecko patrí medzi najväčších producentov čokoládových Santov na svete. V roku 2022 bolo vyrobených takmer 170 miliónov kusov, pričom väčšina z nich sa predáva v rámci krajiny ako obľúbený darček na Mikuláša či Vianoce. Až 30–40 % produkcie však smeruje na export. Spotreba čokolády však môže klesnúť vzhľadom na pokračujúci rast cien. Minulý rok bolo vyrobených „len“ 167 miliónov Santov, zatiaľ čo tento rok sa odhaduje, že sa na trh dostane 164 miliónov kusov. Trh tak pomaly klesá.

Zvýšenie cien čokolády nie je spôsobené len cenou kakaa, ale aj nárastom cien iných surovín, ako je mlieko a cukor. Netreba zabúdať ani na náklady na výrobu, dopravu a predaj. Napriek tomu práve ceny kakaa budú čoraz viac tlačiť na rast cien čokolády. Výrobcovia v Európe už v treťom kvartáli nevykazovali takú ochotu nakupovať ako v predchádzajúcich obdobiach, pretože musia kontrahovať za vysoké ceny. Napriek tomu, vzhľadom na nedostatok kakaových bôbov v skladoch, budú musieť začať nakupovať aj za týchto podmienok. Podľa finančného riaditeľa jedného z najväčších svetových výrobcov čokolády, spoločnosti Mondelez, majiteľa značiek ako Milka, Oreo alebo Toblerone, je neistota ohľadom budúcnosti cien kakaa veľmi vysoká. Podľa Lucu Zaramelliho spoločnosť čaká na pokles cien, no zároveň sa pripravuje na možný ďalší rast.

Budú čokoládoví Santovia luxusom?

Štandardná čokoláda nemusí nevyhnutne zdražieť. Medzi výrobcami je pomerne bežná prax tzv. shrinkflation – cena produktu zostáva rovnaká, ale jeho hmotnosť sa zníži alebo sa použije menej surovín. Aj keď je kakao ťažké nahradiť, výrazne znížené firemné zisky sú neakceptovateľné. Preto sa už testuje použitie iných bôbov na náhradu kakaového masla. Okrem toho sa môže zvýšiť podiel cukru v samotných výrobkoch. Produkty tak možno nezdražejú, no určite nepôjde o rovnakú kvalitnú čokoládu, ktorú si môžeme vychutnávať dnes. Na druhej strane vhodne komunikované zvýšenie cien by mohli výrobcovia využiť na odôvodnenie zdraženia. Preto nie je vylúčené, že čokoládoví Santovia budú budúci rok obsahovať menej kakaa, ale zároveň budú drahší.

Graf: Cena kakaa vzrástla na najvyššiu úroveň v histórii, prekonala úrovne z tohtoročného apríla. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB