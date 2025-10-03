Rocket Pharmaceuticals ustupuje z kľúčového programu génovej terapie pre zriedkavé krvné ochorenie

- Rocket stiahol žiadosť o schválenie génovej terapie RP-L102 pre Fanconiho anémiu v USA aj v Európe.
- Rocket stiahol žiadosť o schválenie génovej terapie RP-L102 pre Fanconiho anémiu v USA aj v Európe.
- Dôvodom je obchodná stratégia, nie bezpečnostné alebo klinické problémy.
- Firma zastavila interné financovanie programu a hľadá externého partnera.
- Iná terapia spoločnosti (RP-A501) bola skôr pozastavená po úmrtí pacienta, no FDA v auguste zákaz zrušila.
Spoločnosť Rocket Pharmaceuticals oznámila, že sťahuje svoju žiadosť o schválenie génovej terapie RP-L102 na liečbu zriedkavého dedičného ochorenia Fanconiho anémia v Spojených štátoch. Podľa vyjadrenia firmy nie je dôvodom rozhodnutia bezpečnosť alebo účinnosť prípravku, ale obchodná stratégia.
Fanconiho anémia je zriedkavé genetické ochorenie, ktoré postihuje kostnú dreň a vedie k zníženej tvorbe krviniek. Podľa údajov Národných inštitútov zdravia sa vyskytuje približne u jedného zo 136 000 novorodencov na celom svete.
Spoločnosť uviedla, že zastavila interné investície do tohto programu a hľadá externého partnera, s ktorým by prípadne mohla pokračovať vo vývoji. Možnosť opätovného podania žiadosti zostáva otvorená, ak sa nájde vhodný partner.
Už v júli Rocket stiahol aj svoju európsku žiadosť o schválenie rovnakého prípravku. Okrem toho firma v minulosti čelila problémom aj pri inom kandidátovi – génovej terapii RP-A501 pre Danonovu chorobu. V rámci klinickej štúdie došlo k úmrtiu pacienta, čo viedlo k dočasnému pozastaveniu testov zo strany FDA. Klinický zákaz však bol v auguste zrušený.
Táto séria krokov naznačuje, že Rocket Pharmaceuticals prehodnocuje svoje priority a finančné alokácie vo vývoji génových terapií, pravdepodobne s dôrazom na projekty s vyšším komerčným potenciálom alebo nižším regulačným rizikom.
Graf RCKT.US (D1)
Akcie Rocket Pharmaceuticals sa obchodujú na cene 3,19 USD a naďalej sa pohybujú v bočnom trende. Cena je momentálne pod kĺzavými priemermi EMA 50 (3,28 USD) a SMA 100 (3,39 USD), pričom sa pokúša preraziť smerom nahor – zatiaľ však bez presvedčivého momenta. RSI sa nachádza na hodnote 49,1, teda v neutrálnom pásme, ktoré nenaznačuje ani prepredaný, ani prekúpený stav trhu. To ukazuje, že trh vyčkáva na nový impulz.
Zdroj: xStation5
