Scott Bessent navrhuje všeobecné clá vo výške 2,5 %

Donald Trumpov nový minister financií Scott Bessent navrhuje zavedenie postupných ciel na dovoz do USA. Podľa informácií od štyroch zdrojov by základná sadzba začínala na úrovni 2,5 % a každý mesiac by sa postupne zvyšovala, aby firmy a zahraničné vlády mali čas prispôsobiť sa novým pravidlám a rokovať s americkou administratívou.

Maximálne by clá mohli dosiahnuť až 20 %, čo by zodpovedalo Trumpovým predvolebným sľubom. Postupné zvyšovanie však pôsobí miernejšie než okamžité zavedenie vysokých sadzieb, ktoré niektoré krajiny očakávali. Návrh prichádza v čase, keď Trumpova administratíva zvažuje, ako konkrétne pristúpiť k novým obchodným politikám. Trump vo svojom nedávnom prejave na Floride zdôraznil, že chce "vrátiť výrobu späť do USA" a pohrozil clami na polovodiče, kovy či farmaceutické produkty.

Plán Scotta Bessenta však vyvoláva rozdielne názory. Zástancovia postupného zvyšovania tvrdia, že dáva firmám a krajinám čas na prispôsobenie, zatiaľ čo kritici presadzujú vyššiu počiatočnú sadzbu, ktorá by podľa nich vyslala jasnejší signál. Nie je pritom jasné, či Bessent dokázal získať podporu ďalších kľúčových členov Trumpovho tímu, ako je budúci minister obchodu Howard Lutnick.

Bessent bol v pondelok potvrdený Senátom ako nový minister financií pomerom hlasov 68:29. Prezident Trump však krátko nato vyhlásil, že preferuje oveľa vyššie clá, než aké navrhuje Bessent.

Trump dlhodobo tvrdí, že clá môžu byť nielen nástrojom na boj proti neférovým obchodným praktikám, ale aj zdrojom príjmov pre USA. Niektorí odborníci však varujú, že ich zavedenie cez prezidentove výkonné právomoci, ako je Zákon o medzinárodných ekonomických núdzových právomociach, by mohlo čeliť právnym výzvam a odporu zo strany firiem.

Tarifná politika tak zostáva ústrednou témou v obchodných debatách Trumpovej administratívy, pričom rozhodnutie o finálnej podobe ciel ešte nepadlo.

Na prichádzajúce správy, ktoré by mohli vytvárať inflačné tlaky a udržať sadzby na vyšších úrovniach tak dolár reaguje rastom. Zdroj: xStation5