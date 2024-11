Shopify stúpa o 24 % vďaka silnému rastu v treťom kvartáli a zvýšeniu trhového podielu 🔎

Akcie Shopify (SHOP.US) rastú takmer o 24 % po zverejnení výsledkov, ktoré prekonali očakávania analytikov. Tržby dosiahli 2,16 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 26 %, a prekonali konsenzuálny odhad 2,12 miliardy USD. Kľúčovými faktormi boli silné príjmy z riešení pre obchodníkov a predplatného, pričom hrubý objem tovaru (GMV) prekonal prognózy a dosiahol 69,72 miliardy USD. Analytici zdôraznili marže voľného cash flow Shopify, ktoré vzrástli na 19 %, čo ukazuje na robustnú kontrolu nákladov a vyvážený rastový prístup.

Tržby: 2,16 miliardy USD (medziročný nárast o 26 %; nad odhadom 2,12 miliardy USD)

Hrubý objem tovaru (GMV): 69,72 miliardy USD (oproti 56,21 miliardy USD; nad odhadom 68,12 miliardy USD)

Príjmy z riešení pre obchodníkov: 1,55 miliardy USD (medziročný nárast o 26 %; nad odhadom 1,52 miliardy USD)

Príjmy z predplatného: 610 miliónov USD (medziročný nárast o 26 %; nad odhadom 599 miliónov USD)

Mesačné opakované príjmy (MRR): 175 miliónov USD (mierne nad odhadom 173,6 milióna USD)

Čistý zisk: 828 miliónov USD (oproti 718 miliónom USD v predchádzajúcom roku)

Upravený čistý zisk: 344 miliónov USD (približne dvojnásobný medziročne)

Voľné cash flow: 421 miliónov USD (oproti 276 miliónom USD; výrazne nad odhadom 345 miliónov USD)

Marža voľného cash flow: 19 % (oproti 16 % medziročne)

Výhľad vedenia na štvrtý kvartál bol optimistický, s projekciou rastu tržieb v rozmedzí stredných až vyšších dvadsiatich percent a maržami voľného cash flow konzistentnými s tretím kvartálom. Vedenie zdôraznilo disciplinovanú stratégiu kombinujúcu investície do rastu a prevádzkovú efektivitu. Shopify očakáva rast hrubého zisku, ktorý bude zodpovedať tempu tretieho kvartálu, a prevádzkové náklady ako percento z tržieb by sa mali pohybovať medzi 32 % a 33 %. Tento výhľad naznačuje pokračujúci silný výkon do konca roka, podporený medzinárodnou expanziou a zlepšovaním produktových ponúk.

Reakcie trhu na správu odrážali optimizmus ohľadom schopnosti Shopify efektívne rásť. Spoločnosť zaznamenala čistý zisk 828 miliónov USD, pričom upravené údaje ukazujú na medziročné zdvojnásobenie zisku.

Zdroj: xStation 5