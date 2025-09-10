Siemens Healthineers zvažuje predaj diagnostickej divízie za viac než 6 miliárd eur

Nemecká zdravotnícka spoločnosť Siemens Healthineers AG podľa dostupných informácií vedie predbežné rokovania o možnom predaji svojej diagnostickej divízie, ktorej hodnota by mohla presiahnuť 6 miliárd eur (približne 7 miliárd dolárov). Medzi potenciálnych záujemcov patria najväčšie svetové investičné fondy, ako Blackstone, CVC Capital Partners, KKR či Montagu, ktoré už o transakcii neformálne rokovali.
Spoločnosť so sídlom v Erlangene v Bavorsku začala revíziu svojho diagnostického biznisu už pred viac než dvoma rokmi. Divízia sa zameriava na in-vitro testovanie vzoriek krvi a tkanív, ktoré slúži na identifikáciu rôznych ochorení a infekcií. Prípadný predaj sa nedotkne hlavných pilierov skupiny – teda zobrazovacích technológií a firmy Varian, ktorá sa špecializuje na liečbu rakoviny.
Hoci formálni poradcovia zatiaľ neboli vymenovaní, v prípade ďalšieho pokroku by mohlo dôjsť k oficiálnemu predajnému procesu. Napriek tomu zdroje blízke firme upozorňujú, že konečné rozhodnutie ešte nepadlo a spoločnosť sa môže rozhodnúť divíziu si ponechať.
Správa agentúry Bloomberg, ktorá rokovania zverejnila, viedla k rastu akcií Siemens Healthineers až o 3,6 %, čo predstavuje najväčší intradenný zisk od 12. mája. Napriek tejto reakcii akcie od začiatku roka oslabili približne o 5 %. Trhová kapitalizácia firmy tak aktuálne presahuje 54 miliárd eur.
Materská spoločnosť Siemens AG stále vlastní v Healthineers približne 71 % podiel, hoci tento rok vo februári časť akcií predala v rámci transakcie za 1,4 miliardy eur. Siemens plánuje v decembri predstaviť novú stratégiu týkajúcu sa zvyšného podielu v Healthineers.
Ďalší vývoj spoločnosti a možné oznámenie ohľadom predaja môžu byť upresnené počas Capital Markets Day, ktorý sa uskutoční 17. novembra. Práve počas tohto podujatia Siemens Healthineers tradične zverejňuje nové strategické ciele a vízie.
Graf SHL.DE (D1):
Akcie Siemens Healthineers sa aktuálne obchodujú na úrovni 47,90 EUR, čo znamená prieraz nad kľúčové kĺzavé priemery EMA 50 (47,11 EUR) a SMA 100 (47,01 EUR). Tento pohyb možno považovať za býčí signál, pretože akcie opúšťajú predchádzajúce úzke obchodné pásmo a vracajú sa nad dlhodobejšie technické úrovne.
Z pohľadu technickej analýzy je teraz kľúčové sledovať, či si akcie udržia úroveň nad 47 EUR. Ak áno, môže nasledovať rast k psychologickej hranici 50 EUR, kde sa nachádza aj predchádzajúce lokálne maximum. V prípade návratu pod túto úroveň by prvá podpora ležala okolo EMA 50, teda pri hladine 47,11 EUR.
Zdroj: xStation5
