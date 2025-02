Skončila sa éra lacného zemného plynu?

Hoci zemný plyn nedominuje titulkom novín ako v roku 2022, keď sa európske ceny vyšplhali nad 300 eur za megawatthodinu, súčasné ceny sú niekoľkonásobne nižšie, ale stále výrazne vyššie ako pred niekoľkými rokmi. Američania si však naďalej užívajú výhody lacného plynu. Spotrebiteľské ceny, hoci sa líšia od cien na komoditných burzách, sú stále len zlomkom cien v Európe. Situácia v USA sa však mení. Zatiaľ čo americký prezident Donald Trump chce presadzovať prístup "drill baby drill" s cieľom maximalizovať ťažbu ropy a zemného plynu, domáci dopyt prudko rastie a rastú aj vývozné ambície. Zároveň sa môže zvýšiť potreba plynu v Európe. Mohlo by to znamenať koniec lacného plynu v USA, ktorý bol obetovaný medzinárodnej expanzii?

Klesajúce ruské dodávky: Skutočný posun?

Pred vojnou na Ukrajine bolo Rusko nesporne hlavným dodávateľom zemného plynu do Európy, predovšetkým prostredníctvom plynovodov. Konflikt túto dynamiku drasticky zmenil a prakticky zastavil dodávky plynovodmi. Napriek tomu je Európa naďalej významným odberateľom ruského LNG. V roku 2024 bol zaznamenaný rekordne vysoký dovoz ruského LNG, aj keď dodávky z USA klesli. Ruský plyn, vrátane jeho skvapalnenej formy, je jednoducho lacnejší, čo využívajú veľké európske ekonomiky. Cieľom EÚ je obmedziť túto prax, čo by mohlo otvoriť dvere iným dodávateľom, najmä Spojeným štátom.

USA: Veľmoc v oblasti LNG

Približne pred rokom sa vývozná kapacita USA pohybovala okolo 12 miliárd kubických stôp, teraz však často presahuje 15 miliárd. Americký úrad pre energetické informácie (EIA) predpokladá, že do roku 2028 sa vývozná kapacita severoamerického LNG zdvojnásobí na 24,4 miliardy kubických stôp. USA chcú využiť svoj potenciál a profitovať z vyšších cien v zahraničí.

EIA uvádza, že vývozná kapacita zo Severnej Ameriky by sa mohla zdvojnásobiť. Zdroj: EIA

Potreby Európy v oblasti plynu pretrvávajú v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa zelenej dohody a vyčerpanými zásobami. Donald Trump vyzval Európu, aby zvýšila dovoz LNG s cieľom riešiť značný obchodný deficit. Príležitosť sa naskytá v čase, keď sa Európa po vyčerpaní zásob plynu začiatkom tejto zimy pravdepodobne snaží diverzifikovať dodávky z Ruska.

Úroveň európskych zásobníkov je v súčasnosti na úrovni približne 55 %, čo je pod päťročným priemerom, čo zodpovedá situácii z roku 2021, keď Rusko začalo znižovať dodávky. Dosiahnutie cieľovej 90 % skladovacej kapacity do začiatku novembra si vyžiada zvýšený dovoz z USA. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Vplyv počasia

Chladné obdobia na prelome rokov v USA aj v Európe zvýšili dopyt po vykurovaní. V predchádzajúcich dvoch rokoch bola spotreba plynu utlmená. V dôsledku toho ceny v oboch regiónoch stúpli. Výkyvy počasia sú však premenlivé a náznaky naznačujú, že najhoršia zima by mohla byť za nami. Európa však čelí inej realite a stále zápasí s obmedzenými dodávkami a cenami nad 50 EUR/MWh. Naopak, ceny v USA už ustúpili takmer o 30 % zo svojho sezónneho maxima. Ak by sa minuloročný trend zopakoval, je pravdepodobný 40-50 % pokles z cenového zenitu, čo by mohlo viesť k návratu do pásma 2,2-2,5 USD/MMBTU, ktoré bolo zaznamenané na jeseň minulého roka.

Výhľad cien

Európske a ázijské ceny zostávajú násobne vyššie ako ceny v USA. Po zohľadnení nákladov na dopravu a skvapalňovanie by sa rozdiel medzi globálnymi referenčnými cenami a cenami v USA výrazne znížil. Zvýšená vývozná kapacita USA však obmedzí domácu ponuku. Hoci existuje potenciál rastu výroby, miestny dopyt sa bude zvyšovať aj vďaka rozvoju infraštruktúry umelej inteligencie. Donald Trump naznačil, že potreba energie v USA by sa mohla v najbližších rokoch zdvojnásobiť, pričom plynové elektrárne sa na výrobe elektriny v USA podieľajú viac ako 40 %. To by mohlo viesť k obmedzeniu domácich dodávok pri rastúcom dopyte, čo by nevyhnutne zvýšilo ceny. To sa čiastočne odráža v forwardovej krivke, ktorá predpokladá ceny na úrovni 4,5 až 4,6 USD do januára budúceho roka, hoci tieto úrovne by sa mohli dosiahnuť aj skôr. Predpokladá sa, že nadchádzajúce leto prinesie extrémne teploty, čo ešte viac zaťaží energetické potreby USA a potenciálne obmedzí dopĺňanie zásob pred ďalšou vykurovacou sezónou. Otázka teda znie: Nastáva súmrak lacného amerického plynu?

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB