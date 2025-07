Snemovňa reprezentantov vyhlásila 14. až 18. júl za kľúčový týždeň pre reguláciu kryptomien 👀🎯

Snemovňa reprezentantov Spojených štátov amerických včera oficiálne vyhlásila týždeň od 14. do 18. júla 2025 za „Týždeň kryptografických technológií“. Počas tohto obdobia majú zákonodarcovia prerokovať a hlasovať o troch hlavných návrhoch zákonov: CLARITY Act, Anti-CBDC Surveillance State Act a Senátom iniciovaný GENIUS Act. Iniciatíva, ktorú podporujú predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson, predsedovia výborov French Hill a GT Thompson a Trumpova administratíva, je prezentovaná ako bezprecedentné úsilie o upevnenie pozície USA ako globálneho lídra v oblasti inovácií digitálnych aktív.

Navrhovaná legislatíva načrtáva jasné regulačné rámce. Zákon CLARITY Act by vytvoril komplexnú štruktúru trhu, objasnil by, ktoré digitálne aktíva sú cennými papiermi a ktoré komoditami, a definoval by prevádzkové normy pre burzy. Zákon Anti-CBDC Act by zakázal Federálnemu rezervnému systému vydávať centrálne riadený digitálny dolár s odvolaním sa na obavy o ochranu súkromia. Zákon GENIUS Act sa medzitým zameriava na platobné stablecoiny, pričom vyžaduje úplné krytie aktív v pomere 1:1, prísne kapitálové štandardy a štandardy transparentnosti a federálny dohľad - čím ich účinne transformuje na právne uznané, plne zabezpečené digitálne doláre.

Pre celý krypto ekosystém tieto opatrenia sľubujú dlho očakávanú regulačnú jasnosť, potenciálne udržanie startupov, kapitálu a talentov v USA a zároveň urýchlenie tokenizácie tradičných aktív. Ministerstvo financií USA predpokladá, že trh so stablecoinmi by mohol do roku 2030 dosiahnuť 3,7 bilióna dolárov (zo súčasných ~250 miliárd dolárov), a jeho zástancovia veria, že jasné pravidlá tento rast umožnia. Skeptici - vrátane najväčšieho európskeho správcu aktív Amundi - však varujú, že zákon GENIUS by mohol oslabiť dominantné postavenie dolára a premeniť súkromných emitentov na „kvázi banky“, čo by ohrozilo globálnu finančnú stabilitu. Bez ohľadu na výsledok sa „krypto týždeň“ stáva kľúčovým momentom pre finančnú politiku USA a budúcnosť digitálnych aktív na celom svete.

Bitcoin dnes mierne klesol o 0,65 % a obchoduje sa za 108 940 USD, ale zostáva blízko svojich historických maxím.

Zdroj: xStation 5