Spoločnosť First Solar udeľuje profesúru na posilnenie výskumu kritických energetických materiálov

Spoločnosť First Solar, Inc. (Nasdaq: FSLR), popredná americká spoločnosť v oblasti fotovoltaických (PV) solárnych technológií a výroby, oznámila zriadenie profesúry v oblasti kritických energetických materiálov na Missourskej univerzite vedy a techniky (Missouri S&T). Táto iniciatíva odráža záväzok spoločnosti First Solar podporovať výskum a vzdelávanie v oblasti zodpovednej výroby a riadenia kritických materiálov, najmä telúru, ktorý je nevyhnutný na výrobu solárnych panelov.

Rozvoj spolupráce medzi priemyslom a akademickou obcou

Táto dotovaná profesúra posilňuje desaťročnú spoluprácu medzi spoločnosťami First Solar a Missouri S&T v oblasti kritických minerálov. „Odborné znalosti spoločnosti Missouri S&T v oblasti kritických energetických materiálov sú bezkonkurenčné a táto profesúra zabezpečuje, že sa táto vedomostná základňa bude naďalej rozširovať,“ povedal Mike Koralewski, riaditeľ dodávateľského reťazca spoločnosti First Solar. Zdôraznil význam partnerstiev medzi priemyslom a akademickou obcou pri budovaní odolných dodávateľských reťazcov.

Dr. Michael Moats, vedúci katedry materiálovej vedy a inžinierstva na Missouri S&T, vyzdvihol významný vplyv dotácie na úsilie univerzity byť lídrom v oblasti výskumu kritických minerálov. Pozícia sa začlení do prebiehajúceho výskumného úsilia, ktoré zahŕňa celý dodávateľský reťazec - od politiky a ťažby až po čistenie životného prostredia.

Úloha Missouri S&T vo vedúcej úlohe v oblasti kritických materiálov

Missouri S&T je už teraz lídrom vo výskume kritických materiálov. Univerzita je hostiteľom Centra Thomasa J. O'Keefa pre kritické nerastné suroviny a zorganizovala workshop o odolných dodávkach kritických nerastných surovín financovaný Národnou vedeckou nadáciou. Vedie tiež technologické centrum pre kritické minerály a materiály pre pokročilú energetiku, ktoré je jedným z 31 technologických centier spadajúcich pod americké ministerstvo obchodu.

„Globálna dominancia niektorých ekonomík v oblasti kritických nerastných surovín môže narušiť výrobu a ovplyvniť národnú bezpečnosť. Tým, že spoločnosť First Solar zabezpečuje, aby sa ťažobná metalurgia stala kľúčovým predmetom záujmu na akademickej úrovni, rieši tieto výzvy priamo,“ povedal Moats.

Záväzok k udržateľnej energetickej transformácii

Investícia spoločnosti First Solar je v súlade s jej poslaním podporovať prechod na zelenú energiu prostredníctvom inovácií v oblasti ťažby a materiálovej vedy. Cieľom dotovanej profesúry je vybaviť ďalšiu generáciu odborníkov zručnosťami potrebnými na zlepšenie kritických dodávateľských reťazcov nerastných surovín a na rozvoj udržateľných energetických riešení.

Koralewski ďalej uviedol: „Ako americká solárna spoločnosť sme hrdí na to, že môžeme podporiť Missouri S&T v jej úsilí o posilnenie bezpečnosti kritických nerastných surovín. Zdieľanie poznatkov a objavov z tohto partnerstva bude mať širší a významnejší dosah.“