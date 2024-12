Spoločnosť Mondelez schválila spätný odkup v hodnote 9 miliárd USD po neúspechu transakcie s Hershey

Spoločnosť Mondelez International Inc. schválila nový program spätného odkúpenia akcií v hodnote 9 miliárd USD, čo signalizuje strategický posun, keďže snahy o prevzatie výrobcu čokolády Hershey Co. sa zastavili. Toto oznámenie vyvoláva pochybnosti o pravdepodobnosti dohody.

Nový program spätného odkúpenia vstúpi do platnosti 1. januára 2025 a potrvá do konca roka 2027, pričom nahradí doterajšie povolenie v hodnote 6 miliárd USD, ktorému zostávalo približne 2,8 miliardy USD do konca platnosti v budúcom roku.

Spoločnosť Mondelez sa už predtým predbežne obrátila na spoločnosť Hershey, ale fond Hershey Trust, ktorý kontroluje spoločnosť, podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou ponuku odmietol ako nedostatočnú. Zástupcovia spoločnosti Hershey odmietli tieto špekulácie komentovať a Mondelez na žiadosti o komentár nereagoval.

Spoločnosť Mondelez vo svojom vyhlásení zdôraznila svoj záväzok reinvestovať do značiek a pokračovať v „dodatočných akvizíciách“, menších transakciách zameraných na rozšírenie svojho portfólia. Akvizícia spoločnosti Hershey, ktorej trhová hodnota vrátane dlhu sa odhaduje na viac ako 40 miliárd USD, by predstavovala oveľa väčšiu transakciu.

Reakcia analytikov

Arun Sundaram, CFRA Research: Oznámenie o spätnom odkúpení pravdepodobne „ukončí špekulácie“ o potenciálnej akvizícii spoločnosti Hershey. Sundaram poznamenal, že spoločnosť Mondelez vo svojej žiadosti jasne uvádza, že uprednostňuje menšie transakcie pred veľkými akvizíciami.

Adam Crisafulli, Vital Knowledge: V súlade s týmto názorom Sundamarli uviedol, že program spätného odkúpenia „zakalil vodu“ v súvislosti s možnosťou transakcie so spoločnosťou Hershey.

Jennifer Bartashusová, Bloomberg Intelligence: Bartashusová síce uznala nový program spätného odkupu, ale zároveň naznačila, že spoločnosť Hershey nemusí byť úplne mimo hry, čo naznačuje, že záujem spoločnosti Mondelez by mohol pretrvávať aj napriek tomuto oznámeniu.

Po tejto správe akcie spoločnosti Mondelez v newyorskom obchodovaní vzrástli o 2,5 %, zatiaľ čo akcie spoločnosti Hershey klesli o 3 %.