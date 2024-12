Spoločnosť Mondelez zvažuje akvizíciu spoločnosti Hershey s cieľom vytvoriť giganta v oblasti rýchleho občerstvenia

Spoločnosť Mondelez International Inc, výrobca občerstvenia a cukroviniek so sídlom v Chicagu, údajne skúma možnosť akvizície kultového amerického výrobcu čokolády Hershey Co, čo by mohlo viesť k vytvoreniu potravinárskeho konglomerátu s celkovým obratom takmer 50 miliárd USD. Zdroje oboznámené so záležitosťou, ktoré si želali zostať v anonymite vzhľadom na súkromný charakter rokovaní, prezradili, že spoločnosť Mondelez predbežne oslovila zainteresované strany v súvislosti s potenciálnou fúziou.

Po týchto správach akcie spoločnosti Hershey v pondelok vzrástli až o 19 %, čo je najväčší jednodňový nárast za posledných osem rokov. Počas dopoludňajšieho obchodovania v New Yorku vzrástli akcie o 12 %, čím sa trhová hodnota spoločnosti Hershey zvýšila na 40 miliárd USD. Akcie spoločnosti Mondelez medzitým klesli o 2 %, čím sa trhová kapitalizácia spoločnosti znížila na približne 83 mld.

Nie je to prvýkrát, čo spoločnosť Mondelez prenasleduje spoločnosť Hershey. V roku 2016 spoločnosť Mondelez upustila od potenciálneho prevzatia po tom, ako spoločnosť Hershey odmietla jej ponuku vo výške 23 miliárd USD. V súčasnosti je hodnota spoločnosti Hershey vrátane dlhu podľa údajov agentúry Bloomberg približne 45 miliárd USD. Potenciálna akvizícia by pravdepodobne prekonala najväčší obchod z roku 2024 - kúpu spoločnosti Mars Inc. spoločnosťou Kellan za 36 miliárd USD.

Kľúčovou prekážkou akejkoľvek transakcie je spoločnosť Hershey Trust Co, ktorá prostredníctvom vlastníctva akcií triedy B kontroluje približne 80 % hlasovacích práv spoločnosti. Hoci trust diverzifikuje svoje podiely predajom niektorých svojich akcií, jeho podpora by bola kľúčová pre uskutočnenie akejkoľvek akvizície. Ak by bol Trust otvorený predaju, spoločnosť Hershey by podľa zdrojov mohla potenciálne prilákať záujem ďalších uchádzačov.

Zdroje zdôraznili, že diskusie sú stále v počiatočnom štádiu a neexistuje žiadna záruka, že povedú k dohode. Zástupcovia spoločností Hershey, Hershey Trust a Mondelez sa odmietli vyjadriť.

Odvetvie balených potravín čelí významným výzvam vrátane klesajúcich objemov, pomalšieho rastu a meniacich sa preferencií spotrebiteľov. Rastúce zdravotné povedomie a odpor voči zvyšovaniu cien prinútili spoločnosti inovovať a skúmať nové trhy. Toto prostredie viedlo k väčšej konsolidácii medzi účastníkmi odvetvia.

Spoločnosť Mondelez, známa svojimi značkami ako Oreo, Toblerone a Ritz, sa zameriava na rozšírenie svojho portfólia čokolád, sušienok a pečených pochutín. Analytici agentúry Bloomberg Intelligence v septembri uviedli, že spoločnosť je „naklonená akvizíciám“ a má finančnú kapacitu na realizáciu fúzií a akvizícií. Spoločnosť Mondelez nedávno vykázala lepší zisk za tretí štvrťrok, než sa očakávalo, čo ešte viac posilnilo jej pozíciu.

Spoločnosť Hershey, ktorá bola založená koncom 19. storočia a je známa značkami ako Reese's Peanut Butter Cups a Hershey's Kisses, v posledných mesiacoch zápasí s problémami. Rastúce ceny kakaa a cukru zaťažili jej marže a spotrebitelia citliví na infláciu prinútili spoločnosť znížiť prognózy čistých tržieb a rastu zisku. V novembri spoločnosť Hershey rozšírila svoje portfólio výrobkov akvizíciou spoločnosti Sour Strips, čím zdôraznila svoj záväzok diverzifikovať kategóriu cukroviniek.

Výsledok tejto transakcie by mohol zmeniť podobu globálneho odvetvia rýchleho občerstvenia.