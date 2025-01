Spoločnosti Apple sa darí na iných ako hlavných trhoch napriek problémom v Číne

Podľa Taruna Pathaka spoločnosť Apple Inc. zaznamenala silný rast na neaktuálnych trhoch, ako je Latinská Amerika. Napriek tomu, že spoločnosť predala v Číne menej iPhonov, ťažila zo zvýšeného podielu predaja, ktorý pripadá na jej prémiové modely Pro a Pro Max, ktoré spolu tvorili viac ako polovicu jej predaja v regióne.

Medzitým sa Motorola spoločnosti Lenovo Group Ltd. spolu so spoločnosťami Huawei Technologies Co. so sídlom v Šen-čene a Honor Device Co. stali najrýchlejšie rastúcimi značkami v prvej desiatke. Výskumníci zdôraznili, že čínski výrobcovia smartfónov napredujú vo vývoji vlastných nástrojov umelej inteligencie a digitálnych asistentov schopných vykonávať úlohy v mene používateľov.