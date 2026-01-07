Spotify uľahčuje výdělky tvorcom a rozširuje monetizáciu video podcastov

-
Spotify znížilo požiadavky pre vstup do monetizačného programu, čím otvára priestor širšiemu spektru tvorcov.
-
Video tvorcovia môžu zarábať vďaka prehrávaniam ich obsahu predplatiteľmi bez reklám.
-
Prídu nové nástroje pre správu sponzoringu a možnosť publikovania cez externé platformy.
-
Spoločnosť investuje do infraštruktúry a otvára nové štúdio Sycamore Studios pre tvorcov.
Spotify predstavilo zásadné zmeny v systéme monetizácie, ktorých cieľom je zjednodušiť spôsob, akým môžu tvorcovia podcastov a videí zarábať na platforme. Tento krok podporuje rast spoločnosti v dynamickom prostredí tvorcovskej ekonomiky a reaguje na konkurenciu zo strany platforiem ako YouTube či Netflix.
Znížené podmienky pre zapojenie do programu
Spotify po novom umožní tvorcom získať prístup k monetizácii už po splnení podmienok: tri publikované epizódy, 2 000 hodín prehratia za posledných 30 dní a aspoň 1 000 aktívnych poslucháčov. Ide o výrazné zjednodušenie v porovnaní s predchádzajúcimi náročnými požiadavkami.
Cieľom je otvoriť platformu väčšiemu počtu nezávislých tvorcov a podporiť udržateľný rast obsahu naprieč regiónmi a žánrami.
Nové príjmové možnosti pre video tvorcov
Spotify sa čoraz viac sústreďuje na video podcasty, kde teraz ponúka nový spôsob výdělku – tvorcovia dostanú priamu odmenu, ak si ich videá prehrávajú platiaci predplatitelia bez reklám. Tým vzniká alternatívny zdroj príjmov mimo tradičného reklamného modelu.
Okrem toho platforma v apríli uvedie nástroje na správu sponzorov a možnosť publikovať video podcasty aj cez služby tretích strán.
Štúdiová podpora pre tvorcov
Spotify spúšťa Spotify Sycamore Studios, nové fyzické štúdio určené pre tvorcov v rámci partnerského programu. Cieľom je znížiť náklady a zvýšiť technickú kvalitu obsahu na platforme.
Posun k multimediálnemu ekosystému
Tieto kroky zapadajú do stratégie Spotify transformovať sa z čisto audio platformy na komplexný multimediálny priestor pre tvorcov. Video podcasty zaznamenávajú prudký nárast sledovanosti, čo firma vníma ako príležitosť na rast a odlíšenie sa od konkurencie.
