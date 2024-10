🗽Spotrebiteľské pôžičky v USA rastú rekordným tempom od konca roka 2022💵Ako sa budú vyvíjať americké štátne dlhopisy?

Pod─ża ├║dajov Feder├ílneho rezervn├ęho syst├ęmu , ktor├ę boli zverejnen├ę v─Źera (pondelok 9. septembra), sa celkov├Ż objem nesplaten├Żch spotrebite─żsk├Żch ├║verov v USA v j├║li v porovnan├ş s j├║nom zv├Ż┼íil o 25,5 miliardy USD. V├Żsledok prekonal v┼íetky progn├│zy analytikov agent├║ry Bloomberg a uk├ízalo sa, ┼że je najvy┼í┼í├ş od konca roka 2022. O─Źak├ívania nazna─Źovali n├írast o 2 miliardy USD oproti predch├ídzaj├║cemu ├║daju 8,93 miliardy USD (revidovan├ęmu smerom nadol na 5,23 miliardy USD). Celkov├Ż objem spotrebite─żsk├Żch ├║verov v USA sa v j├║li medziro─Źne zv├Ż┼íil o 6 % na 5,093 mld.

Rast├║ci podiel nesplaten├Żch ├║verov z kreditn├Żch kariet a dopyt po dlhoch s vysok├Żmi ├║rokmi spolu s takmer nieko─żkoro─Źn├Żm minimom miery ├║spor americk├Żch dom├ícnost├ş by mohli znamena┼ą rast├║ci tlak na zn├ş┼żenie dynamiky spotrebite─żsk├Żch v├Żdavkov. Aj ├║rokov├ę sadzby Fedu, ktor├ę s├şce od septembra pravdepodobne klesn├║, bud├║ trva┼ą mnoho ┼ítvr┼ąrokov, k├Żm za─Źn├║ ma┼ą v├Żrazn├Ż vplyv na rozpo─Źty dom├ícnost├ş Ameri─Źanov, ktor├ę najprv "zasiahla" vysok├í infl├ícia a teraz, s poklesom miery ├║spor, pravdepodobne za─Źn├║ za┼ąa┼żova┼ą ├║rokov├ę sadzby. V s├║─Źasnosti je podiel spotrebite─żov v platobnej neschopnosti st├íle relat├şvne n├şzky, na ├║rovni 3,2 % (spr├íva newyorsk├ęho Fedu z augusta), ale z├íkladn├ę projekcie nazna─Źuj├║ n├írast z t├Żchto ├║rovn├ş.

Futures na americk├ę 10-ro─Źn├ę dlhopisy v poslednom obdob├ş vzr├ístli z ├║rovn├ş, ktor├ę neboli zaznamenan├ę od roku 2005; n├ívrat nad 120 by znamenal strednodob├ę potvrdenie zmeny trendu. V s├║─Źasnosti s├║ v├Żnosy 10-ro─Źn├Żch americk├Żch ┼ít├ítnych dlhopisov na ├║rovni 3,71 %; ich pokles prirodzene podporuje zisky TNOTE; ─Ćal┼íie "recesn├ę" obavy t├Żkaj├║ce sa dynamiky ekonomiky v z├ímor├ş spolu so za─Źiatkom cyklu uvo─ż┼łovania menovej politiky by mohli poskytn├║┼ą b├Żkom viac paliva, zatia─ż ─Źo prekvapenia na strane infl├ície, robustnej┼íie ├║daje a mo┼żn├Ż odraz cien ropy z aktu├ílne prepredan├Żch ├║rovn├ş by mohli vytvori┼ą op├Ątovn├Ż tlak smerom nadol.