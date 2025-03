Stablecoinový boom čelí preverovaniu rizika „Bank Run“, keďže legislatíva USA napreduje

Stablecoiny, ktoré sa dlho považovali za jedno z bezpečnejších zákutí trhu s kryptomenami, sa teraz tešia zvýšenej regulačnej kontrole, keďže ich rýchly rast a navrhované právne predpisy vyvolávajú obavy o finančnú stabilitu.

Dva návrhy zákonov, ktoré si razia cestu americkým Kongresom - zákon GENIUS a zákon STABLE - majú za cieľ legalizovať a rozšíriť používanie stablecoinov, ako sú USDT spoločnosti Tether a USDC spoločnosti Circle, v rámci globálnej platobnej infraštruktúry. Obe snahy získali hlasnú podporu prezidenta Donalda Trumpa a jeho administratívy, ktorá tvrdí, že podpora stablecoinov by mohla posilniť globálnu dominanciu dolára

Trh so stablecoinmi prudko vzrástol na viac ako 230 miliárd USD, pričom od konca roka 2023 vzrástol o 90 %. Kritici však varujú, že expanzia tohto sektora by mohla priniesť systémové riziká - najmä hrozbu „bankového runu“ digitálneho veku, podobného tomu, čo sa stalo s fondmi peňažného trhu počas finančnej krízy v roku 2008

Stablecoiny sú navrhnuté tak, aby udržiavali väzbu 1:1 s fiat menami, zvyčajne sú kryté kombináciou hotovosti, krátkodobého vládneho dlhu USA a niekedy aj rizikovejších aktív, ako sú podnikové dlhopisy alebo Bitcoin Ak dôvera investorov klesne a dôjde k hromadnému vykupovaniu, emitenti môžu byť nútení tieto rezervy rýchlo zlikvidovať - čo môže destabilizovať širšie finančné trhy

Guvernérka Federálneho rezervného systému Lisa Cooková a ďalší centrálni bankári vyjadrili tieto obavy „Run na veľké stablecoiny by mohol byť rušivý, najmä ak sú aktíva, ktoré ich kryjú, naviazané na kľúčové trhy financovania,“ varovala

Senátorka Elizabeth Warrenová tieto obavy zopakovala na nedávnom vypočutí v Senáte, keď kritizovala zákon GENIUS za to, že umožňuje emitentom stablecoinov investovať do rizikových aktív „Tomuto návrhu zákona chýbajú záruky, ktoré by zabránili kríze - a klamali by sme sami seba, keby sme si mysleli, že daňoví poplatníci nebudú na háku,“ povedala

Riziká nie sú teoretické V roku 2023 sa USDC spoločnosti Circle dočasne prepadol na 81,5 centa po tom, čo 3,3 miliardy USD z jeho rezerv uviazlo v krachujúcej banke Silicon Valley Bank USDC sa vrátila k svojej fixácii až po tom, ako americké regulačné orgány zabezpečili všetky nepoistené vklady

S cieľom zabrániť podobným udalostiam sa v oboch predkladaných návrhoch zákonov navrhujú prísnejšie pravidlá Emitenti stablecoinov by potrebovali licencie a museli by svoje mince kryť v pomere 1:1 bezpečnými, vysoko likvidnými aktívami, ako sú hotovosť, štátne pokladničné poukážky a niektoré nástroje peňažného trhu. Zákon GENIUS prešiel bankovým výborom Senátu s podporou oboch strán, zatiaľ čo zákon STABLE by sa mal dostať do výboru pre finančné služby Snemovne reprezentantov začiatkom apríla

Napriek tomu niektorí ekonómovia tvrdia, že navrhované ochranné opatrenia nie sú dostatočne prísne Arthur Wilmarth z Univerzity Georgea Washingtona varuje, že v prípade krízy môžu zamrznúť dokonca aj krátkodobé štátne dlhopisy, takže nezaistené stablecoiny sú náchylné na kolaps počas stresových udalostí „Bez poistenia je vyčerpanie zásob prakticky isté,“ povedal.

Nellie Liangová, bývalá námestníčka ministra financií a bývalá členka predstavenstva Fedu, tvrdí, že nedávne zmeny a doplnenia zákona GENIUS Act posilňujú ochranu tým, že nariaďujú, aby sa rezervy držali vo „veľmi bezpečných a veľmi likvidných“ aktívach

Napriek rizikám by tieto návrhy zákonov mohli podnietiť ďalšie zavádzanie stablecoinov Finančné inštitúcie, kryptografické burzy a banky údajne skúmajú plány na vydávanie vlastných tokenov Tento očakávaný rast však niektorých pozorovateľov znervózňuje „Pri ich súčasnej veľkosti je to zvládnuteľné,“ povedal Steven Kelly z Programu finančnej stability na Yaleovej univerzite "Ale v prípade krízy by 5 miliárd dolárov náhle stiahnutých z trhov mohlo byť zlomovým bodom.

Lídri odvetvia a politika sa prelínajú

Trumpov minister obchodu Howard Lutnick - bývalý člen spoločnosti Cantor Fitzgerald a bývalý partner spoločnosti Tether - podporil návrhy zákonov spolu s ministrom financií Scottom Bessentom Tvrdia, že regulácia by mohla pomôcť upevniť úlohu stablecoinov v globálnom finančnom systéme

Spoločnosť Tether, ktorá drží približne 60 % trhu so stablecoinmi a má sídlo v Salvádore, by musela prepracovať svoje rezervy, ktoré v súčasnosti zahŕňajú zlato, zabezpečené úvery a bitcoiny, aby boli v súlade s americkými zákonmi Generálny riaditeľ Paolo Ardoino potvrdil stretnutia s americkými zákonodarcami vo Washingtone a uviedol, že Tether podporuje regulačný rámec, ktorý vyvažuje inovácie a finančnú stabilitu

Spoločnosť Circle, ktorá v súčasnosti ukladá svoje rezervy v systémovo dôležitých bankách, ako je BNY Mellon, sa tiež zasadzovala za povolenie držať rezervy vo Federálnom rezervnom systéme, podobne ako komerčné banky K pripravovanej legislatíve sa odmietla vyjadriť

Keďže sa Washington približuje k regulačnej jasnosti, sektor stablecoinov stojí na križovatke - jeho potenciál transformovať financie sa spája s rastúcimi obavami zo systémových rizík, ktoré by mohol predstavovať v prípade nesprávneho riadenia