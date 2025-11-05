Super Micro stráca na sile: Meškanie dodávok brzdí rast v oblasti AI

- Akcie SMCI klesli o 9 % pre meškajúce dodávky a slabšie výsledky.
- Spoločnosť presunula 1,5 mld. USD tržieb do ďalšieho kvartálu kvôli úpravám GPU systémov.
- Ziskové marže sú pod tlakom, aj napriek silnému dopytu v AI segmente.
- Super Micro zvýšila výhlaď tržieb na 36 mld. USD, pričom výhlaď na Q2 prekonal očakávania trhu.
Akcie spoločnosti Super Micro Computer klesli v stredajšom premarkete o viac než 9 % po tom, čo firma oznámila výsledky pod očakávaniami. Výrobca serverov zameraných na umelú inteligenciu sklamal investorov pre meškajúce dodávky, ktoré boli spôsobené úpravami dizajnu na žiadosť kľúčového zákazníka.
Spoločnosť uviedla, že tzv. design win upgrades posunuli približne 1,5 miliardy USD očakávaných tržieb z prvého kvartálu do aktuálneho obdobia. CEO Charles Liang priznal, že tieto zmeny súviseli s komplexnosťou nových GPU rackov, ktoré vyžadujú náročnú integráciu, testovanie a validáciu.
Analytici z J.P. Morgan upozorňujú, že zatiaľ čo dopyt po AI serveroch rastie, profitabilita zaostáva, pretože firmy často obetujú marže, aby sa zapojili do veľkých kontraktov. Super Micro vsádza na rast objemu, aj za cenu zliav na priemernú predajnú cenu (ASP), čo môže krátkodobo skresľovať hodnotu spoločnosti.
Spoločnosť zostáva kľúčovým partnerom Nvidie a vďaka tejto spolupráci môže byť prvá na trhu s plne integrovanými systémami postavenými na novej GPU architektúre Blackwell Ultra. Tieto systémy tvoria jadro jej 13-miliardového objednávkového portfólia GB300, čo podčiarkuje jej úlohu vo výstavbe AI infraštruktúry.
Napriek krátkodobým problémom Super Micro zvýšila celoročný výhlaď tržieb z 33 na minimálne 36 miliárd USD. Pre druhý kvartál očakáva tržby medzi 10–11 miliardami USD, čo výrazne prekonáva odhad Wall Streetu na úrovni 7,83 miliardy USD.
Z hľadiska ocenenia sa akcie Super Micro obchodujú s P/E pomerom 16,94, čo je viac než u konkurencie – Hewlett Packard Enterprise (9,75) alebo Dell Technologies (14,11). Napriek tomu, že od začiatku roka akcie posilnili o 56 %, investori teraz prehodnocujú rastové očakávania vzhľadom na výkyvy v maržiach a výkonnosti.
Graf SMCI.US (D1)
Akcie Super Micro Computer aktuálne klesli na úroveň 47,48 USD. Cena prelomila pod kľúčové kĺzavé priemery EMA 50 (49,88 USD) a SMA 100 (48,69 USD), čo je negatívny signál a poukazuje na slabnúce býčie momentum. RSI sa nachádza na hodnote 45,2, teda pod neutrálnou hranicou 50, čo odráža rastúci tlak predávajúcich, avšak bez známok prepredanosti.
Z technického pohľadu zohráva oblasť 47–48 USD úlohu krátkodobej podpory. Jej prelomenie by mohlo viesť k ďalšiemu poklesu smerom k úrovniam okolo 44 USD, kde sa cena naposledy konsolidovala počas septembra.
Zdroj: xStation5
