Tanker LNG mení kurz do Európy kvôli nízkym dodávkam plynu

Tankerové lode so skvapalneným zemným plynom (LNG) menia kurz a smerujú do Európy, aby využili vysoké ceny spôsobené prerušením dodávok ruského plynu cez Ukrajinu. Podľa analytickej spoločnosti ICIS najmenej sedem amerických tankerov zmenilo v januári kurz z Ázie alebo Kolumbie do európskych prístavov.

Európsky trh s plynom ovplyvňuje vojna na Ukrajine a chladné počasie, ktoré urýchľuje znižovanie dodávok. Zásoby plynu v EÚ boli naplnené na 59 %, čo je o 15 % menej ako v tomto období minulého roka. Regionálne ceny futures na TTF dosiahli 50 eur za megawatthodinu, čo je takmer najvyššia hodnota od októbra 2023.

Podľa spoločnosti Spark Commodities môžu dodávky do Európy priniesť až o 5,3 milióna USD vyšší zisk na jednu nákladnú loď v porovnaní s Áziou, kde sú ceny nižšie. Niektoré tankery smerujú do Turecka a Grécka, odkiaľ plyn putuje plynovodmi do juhovýchodnej Európy, ktorá bola najviac zasiahnutá prerušením tranzitu na Ukrajine.

Medzinárodná energetická agentúra očakáva, že nižšie dodávky ruského plynu zvýšia európsky dopyt po LNG o 15 %. Ak sa zásoby počas zimy vyčerpajú, ceny plynu by mohli v lete výrazne vzrásť v dôsledku potreby doplnenia. Výzvy pre európsky energetický sektor tak v budúcnosti pretrvávajú.