Technická analýza: EUR/USD testuje úroveň pullbacku

- EUR/USD zostáva v jasnej medvedej štruktúre – trh rešpektuje klesajúcu trendovú líniu a vytvára nové nižšie minimá a maximá.
- Kľúčový odpor na úrovni 1,1645 – 1,1665 (rovnováha + VWAP + trendová línia) môže prilákať predajcov; kým cena neprekoná túto úroveň, prevláda medvedí scenár.
- Cieľom poklesu je 1,1522 (FVG 50 %) a prípadne 1,1400, zatiaľ čo údaje COT naďalej favorizujú silnejší dolár.
- EUR/USD zostáva v jasnej medvedej štruktúre – trh rešpektuje klesajúcu trendovú líniu a vytvára nové nižšie minimá a maximá.
- Kľúčový odpor na úrovni 1,1645 – 1,1665 (rovnováha + VWAP + trendová línia) môže prilákať predajcov; kým cena neprekoná túto úroveň, prevláda medvedí scenár.
- Cieľom poklesu je 1,1522 (FVG 50 %) a prípadne 1,1400, zatiaľ čo údaje COT naďalej favorizujú silnejší dolár.
Menný pár EUR/USD sa už niekoľko týždňov nachádza v medvedej štruktúre. Denný graf (D1) ukazuje, že trh rešpektuje klesajúcu trendovú líniu a naďalej vytvára nové minimá a maximá. Súčasný odraz od oblasti 1,1560, kde sa nachádzajú Fibonacciho úrovne 0,618 a 0,66, sa javí ako iba technický pullback v rámci širšieho klesajúceho trendu.
Kľúčová zóna odporu leží v oblasti 1,1645 – 1,1665, kde sa vyrovnávacia úroveň stretáva s mesačným VWAP. K tomu sa pridáva klesajúca trendová línia. Ide teda o veľmi zaujímavú oblasť, ktorá pravdepodobne priláka predajcov, ak cena stúpne nad ňu. Kým však neprekonáme kľúčové oblasti, ako je táto, a trh zostane pod ňou, hlavný scenár zostáva medvedí.
Z technického hľadiska sa pozornosť sústreďuje na zónu 1,1522, ktorá zodpovedá úrovni 50 % Fair Value Gap (FVG). Táto oblasť má vysokú pravdepodobnosť reakcie, pretože predstavuje priestor, kde kupujúci doteraz nerealizovali svoje objednávky. Čo by mohlo tiež hrať do karát možnému pullbacku, je skutočnosť, že úroveň Fibonacciho 0,786 sa tiež nachádza v tejto oblasti.
RSI sa momentálne nachádza v medvedom teritóriu na úrovni 36, čo potvrdzuje slabú dynamiku. Naznačuje to tiež, že môže dôjsť ku korekcii smerom k VWAP, ale pravdepodobne by to bol len pokles v rámci medvedej štruktúry.
Údaje COT naznačujú, že štruktúra trhu v súčasnosti favorizuje dolár. Hoci komerčné subjekty (červená farba) začali mierne akumulovať dlhé pozície, čo je zvyčajne kontrárny signál, veľkí špekulanti (oranžová farba) – inštitucionálni hráči sledujúci trend – stále držia väčšinu krátkych pozícií. To podporuje pokračovanie medvedieho sentimentu. Maloobchodní obchodníci (modrá) zostávajú prevažne v dlhých pozíciách, čo v minulosti často predchádzalo ďalším poklesom. Celkový špekulatívny sentiment (zelená) tak zostáva priaznivý pre americký dolár.
Celkovo sa EUR/USD nachádza v medvedom trhu. Ak dôjde k krátkodobým ziskom, pravdepodobne pôjde len o korekcie v rámci klesajúceho trendu. Pokiaľ trh zostane pod úrovňou 1,1665, prevládajú predpoklady predaja s cieľom 1,1522 a následne 1,1400.
Graf: EURUSD (D1)
Denné zhrnutie – Rally na Wall Street vďaka Powellovým vyjadreniam
Miran z Fedu signalizuje ďalšie dve zníženia sadzieb tento rok a pokračujúci dezinflačný proces 🗽
Vyjadrenie Collinsovej z Fedu k menovej politike a americkej ekonomike 🏛️ EURUSD posilňuje o 0,2 %
TECHNICKÁ ANALÝZA: Akciové indexy, Earnings, Forex a Sentiment na trhoch (2025-10-15)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.