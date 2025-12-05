3 trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (05.12.2025)

Budúci týždeň sa finančné trhy zamerajú najmä na rozhodnutia centrálnych bánk, pričom najväčšia pozornosť bude patriť americkému Fedu. Začíname vidieť oneskorené makroúdaje z USA, avšak kľúčové ukazovatele ako inflácia CPI a NFP report z trhu práce budú zverejnené až po stredajšom rozhodnutí Fedu. Napriek tomu je trh takmer presvedčený, že Fed sadzby zníži. Okrem Fedu sa budú rozhodovať aj Švajčiarska národná banka a Rezervná banka Austrálie. Kvôli posunutým fiškálnym kalendárom zverejnia výsledky aj technologické spoločnosti ako Broadcom a Oracle. V tejto súvislosti si zvláštnu pozornosť zaslúžia trhy ako ZLATO, index US100 a menový pár USDCHF.
ZLATO
Zlato si od novembrového minima pripísalo približne 7 % a patrí medzi najvýkonnejšie aktíva tohto roka, hoci momentálne zaostáva za striebrom. Stredajšie oznámenie Fedu môže výrazne ovplyvniť vývoj zlata. Trh oceňuje pravdepodobnosť zníženia sadzieb na viac než 90 %, a preto sa investori zamerajú na budúci výhľad Fedu. Ďalšie zníženie sa očakáva v apríli, úplné v júni. Ak bude komunikácia Fedu holubičia, môže to vytvoriť priestor na ďalšie oslabenie dolára a rast ceny zlata, najmä v situácii, keď sa kapitál presúva mimo USA. Okrem stredy bude dôležité sledovať aj utorňajšiu správu JOLTS a štvrtkové týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti.
US100
Futures na Nasdaq 100 vzrástli o viac než 7 % od minim z 21. novembra a aktuálne sú menej než 3 % pod historickými maximami. Pre index bude kľúčové rozhodnutie Fedu a výsledky technologických firiem s posunutým fiškálnym rokom. V stredu po zatvorení trhu zverejnia výsledky Adobe a Oracle. Oracle je vďaka spolupráci s OpenAI a Nvidiou označovaný niektorými ako špekulatívna bublina. Vo štvrtok po zatvorení trhu zverejní výsledky Broadcom, známy výrobou špecializovaných čipov. Napriek tomu, že je často považovaný za extrémne nadhodnotenú firmu, jeho predošlé výsledky boli veľmi silné.
USDCHF
Zatiaľ čo sa očakáva, že Fed pristúpi k zníženiu sadzieb, Švajčiarska národná banka (SNB) pravdepodobne zostane pasívna, napriek nízkej inflácii vo Švajčiarsku. Podľa Bloomberg sú reálne úrokové sadzby vo Švajčiarsku vysoké a nedostatok intervencií SNB na FX trhu môže opäť vytvoriť tlak na posilnenie franku. Švajčiarsky frank tento rok posilnil takmer o 13 % voči doláru, čím zaostáva len za švédskou korunou v rámci G10. Ak SNB nezakročí, nie je možné vylúčiť ďalší pokus o prelomenie úrovne 0,80 na páre USDCHF.
