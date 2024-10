Tesla ukázala budúcnosť dopravy na evente We Robot

Včerajšok môže byť pre naše chápanie áut zlomovým dňom. Americká elektroautomobilka Tesla totiž včera organizovala dlhoočakávaný event, ktorý mal byť udalosťou demonštrujúcou to, že Tesla nie je len bežná automobilová spoločnosť. Táto americká firma je podľa svojho ocenenia už dlho investormi braná ako niečo viac. Trhová kapitalizácia Tesly je približne 770 miliárd USD pri zisku 9 miliárd USD za minulý rok, zatiaľ čo napríklad nemecký Volkswagen, teda klasická automobilka, má hodnotu približne 50 miliárd USD pri zisku 19 miliárd USD. Hodnota Tesly je z tohto pohľadu približne rovnaká, ako hodnota všetkých iných automobiliek dokopy. Trh teda oceňuje Teslu výrazne vyššie a drahšie, ako iné automobilové spoločnosti a dokonca výrazne drahšie ako technologické spoločnosti, akými sú napríklad Apple, Microsoft, Meta, Alphabet či Nvidia. Prečo je to ale tak? Tesla a jej CEO Elon Musk už dlho sľubujú revolúciu v oblasti energetiky či dopravy. Ak sa človek zamyslí nad dnešným využitím auta, tak pri väčšine majiteľov auto stojí drvivú väčšinu dňa nevyužité doma či v práci. Tesla ale sľubuje, že úplne prekope toto chápanie tým, že dotiahne plnú autonómiu do zdarného konca a auto bude môcť napríklad voziť iných ľudí, pokiaľ bude človek spať či pracovať. Inak povedané, človek sa odvezie pohodlne do práce a následne jeho auto môže zarábať vozením iných ľudí.

To by samozrejme pomáhalo využívať zdroje v ekonomike efektívnejšie, z čoho by sme mali nakoniec ťažiť všetci. Autonómne autá tiež budú v konečnom dôsledku zrejme bezpečnejšie a pohodlnejšie, ako dnešné chápanie dopravy, keďže si človek do auta bude môcť sadnúť a venovať sa niečomu inému. Investori od Tesly očakávajú, že svoje know how v tejto oblasti bude vedieť dobre využiť a na svojom softvéri zarábať veľké peniaze, preto Tesla na trhu nie je chápaná ako klasická automobilka, ale ako niečo viac. Včera ale po rokoch odkladania (prvé sľuby plnej autonómie boli už okolo roku 2018) Tesla konečne ukázala, ako vidí budúcnosť.

Včera, respektíve dnes v noci nášho času totiž prebehlo predstavenie budúcej vízie Tesly. Spoločnosť ukázala dlhoočakávanú novinku Cybercab s cenou pod 30 000 USD. Ide o koncept plne autonómneho auta bez volantov či pedálov, ktoré má byť schopné úplne samostatne bez zásahu vodiča presúvať ľudí z bodu A do bodu B. Podľa Elona Muska sa auto bude nabíjať bezdrôtovo, teda inak ako súčasné elektromobily. Podľa jeho slov tiež bude toto auto 10-20 násobne bezpečnejšie, ako bežné autá a prejdená míľa bude stáť asi 0,2 USD. Výroba by mala začať v rokoch 2026 až 2027. Okrem tohto auta firma tiež ukázala ďalšie možnosti využitia robota Optimus, ktorý by mohol byť na predaj za 20 000 - 30 000 USD. Elon Musk tiež svetu ukázal aj futuristický Robovan, ktorý je schopný prepraviť až 20 ľudí.

Bude to ale stačiť? Odpoveď na túto otázku sa samozrejme dozvieme až časom. Tesla nesporne priniesla v tejto oblasti revolúciu a určila smerovanie aj ostatných automobiliek, svoju ukážku včerajšej vízie ale bude musieť ešte pretaviť do praxe, získať povolenia regulátorov a reálne uviesť tieto autá na cesty. Ako nakoniec využije svoje technológie je otázne, rovnako tak aj to, či sa jej podarí svoj softvér dobre zmonetizovať. Vo svete je totiž veľa prípadov, kedy mala firma najlepší produkt, avšak nevedla ho dobre speňažiť. Nedávnym príkladom je Open AI, ktorá je považovaná za lídra v oblasti umelej inteligencie, organizácia však očakáva v najbližších rokoch kumulatívne straty vo výške desiatok miliárd USD. Ak by sa ale Tesle podarilo tieto sľuby nakoniec naozaj naplniť a v priebehu rokov dodať milióny podobných áut, išlo by o najväčšiu revolúciu v cestnej doprave od vzniku áut.