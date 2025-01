Trhy krvácajú kvôli silným údajom NFP 📉

US500 klesá o 1,6 %, zatiaľ čo výnosy štátnych dlhopisov sa blížia k 5 %

Americké akcie dnes prudko klesli, pričom index US 500 (S&P 500) stratil 1,6 %, pretože silnejšia, než očakávaná správa o pracovných miestach za december prinútila investorov prehodnotiť očakávania o znižovaní sadzieb Federálnym rezervným systémom v roku 2024. Trhová reakcia vymazala počiatočné zisky indexu v roku 2025, zatiaľ čo výnosy štátnych dlhopisov vzrástli a 30-ročné výnosy sa krátko dotkli hranice 5 %.

Hlavné body:

S&P 500 klesá o 1,6 %, blíži sa k dôležitej technickej podpore na úrovni 100-dňového kĺzavého priemeru

Výnosy 30-ročných štátnych dlhopisov krátko prekonali hranicu 5 %

Swapoví obchodníci znižujú očakávania zníženia sadzieb v roku 2024 na 30 bázických bodov

Sektor informačných technológií vedie poklesy, oslabuje o 2,54 %

Trhová reakcia

Silná decembrová správa o pracovných miestach, ktorá ukázala 256 000 nových pracovných miest a pokles nezamestnanosti na 4,1 %, vyvolala široký výpredaj na trhoch. Energetický sektor zostal jediným svetlým bodom, zatiaľ čo všetky ostatné sektory oslabili. Najväčšie poklesy zaznamenali technológie (-2,54 %) a financie (-2,31 %).

Turbulencie na trhu s dlhopismi

Trh štátnych dlhopisov zažil výraznú volatilitu, pretože silné údaje o zamestnanosti zosilnili globálny výpredaj dlhopisov. Výnos 30-ročných dlhopisov prekonal hranicu 5 % a následne sa stiahol, zatiaľ čo výnos 10-ročných dlhopisov pokračoval v raste. Býci na dlhopisoch teraz vkladajú svoje nádeje do budúcotýždňového zverejnenia indexu CPI, ktoré by mohlo prerušiť výpredaj. Swapy na trhu posunuli očakávania prvého zníženia sadzieb Fedu z júla na október, hoci analytici poznamenávajú, že zameranie Fedu na alternatívne ukazovatele inflácie by mohlo stále umožniť uvoľnenie politiky, aj keď s oneskoreným časovým rámcom.

Výnosová krivka amerických štátnych dlhopisov. Zdroj: Bloomberg

Výrazné pohyby akcií

Delta Air Lines (DAL.US) vzrástla o 9,8 % po tom, čo predpovedala najsilnejší finančný rok vo svojej histórii s očakávaným rastom tržieb o 7–9 % v 1. štvrťroku. Akcie poisťovní klesli kvôli obavám z požiarov v Kalifornii, pričom Mercury General sa prepadla o 20 %. Nvidia (NVDA.US) stratila 3 % kvôli odporu voči novým obmedzeniam na export čipov, zatiaľ čo Walgreens (WBA.US) vzrástla o 22 % po prekonaní očakávaní za 1. štvrťrok s tržbami vo výške 39,46 miliárd USD.

Opatrný výhľad Wall Street

Poprední analytici prehodnocujú časové plány zníženia sadzieb, pričom Ellen Zentnerová z Morgan Stanley poznamenala, že ani budúcotýždňové údaje o inflácii možno nebudú stačiť na vyvolanie okamžitej akcie Fedu. Lindsay Rosnerová z Goldman Sachs Asset Management zdôraznila, že januárové zníženie sadzieb je teraz mimo hry, pričom pozornosť sa presúva na marcové zasadnutie.

Implikované zníženie sadzieb v USA. Zdroj: Bloomberg

US500 (Denný interval)

Index US500 sa blíži k dôležitej úrovni podpory na 100-dňovom kĺzavom priemere (SMA) na hodnote 5861, ktorá sa zhoduje so spodným Bollingerovým pásmom a 23,6% úrovňou Fibonacciho retracementu. RSI klesá, čo odráža slabnúce momentum, zatiaľ čo MACD sa rozširuje smerom nadol, čo signalizuje rastúci medvedí tlak. Prerazenie tejto úrovne by mohlo zrýchliť zostupný pohyb, zatiaľ čo odraz by mohol býkom ponúknuť dočasnú úľavu. Zdroj: xStation