Tri trhy, ktoré sa oplatí sledovať budúci týždeň (28. 11. 2025)

Vstupujeme do posledného mesiaca obchodovania na globálnych finančných trhoch v roku 2025. Budúci týždeň sa pozornosť investorov sústredí najmä na najnovšie kľúčové údaje z USA pred zasadnutím Fedu, ďalšie rokovania o mierovom pláne medzi Ukrajinou a Ruskom a vyjadrenia Uedu z Bank of Japan, ktoré rozhodnú o prípadnom zvýšení sadzieb v Japonsku v decembri. Z tohto dôvodu sa oplatí sledovať US2000, OIL.WTI a USDJPY.
US2000
V nasledujúcich dňoch bude vývoj indexu US2000 výrazne ovplyvnený zverejnením septembrového PCE indexu, ktoré je naplánované na 5. decembra, tesne pred zasadnutím FOMC (9.–10. decembra). Malé a stredné podniky sú citlivejšie na vývoj úverových podmienok a úrokových sadzieb než veľké spoločnosti, a preto by vyššia inflácia mohla po nedávnom raste vyvolať predajný tlak.
Trh sa aktuálne nachádza v informačnom embargu od 29. novembra do 11. decembra, počas ktorého predstavitelia Fedu verejne nekomentujú menovú politiku. V tomto období bude vývoj US2000 závisieť takmer výlučne od „tvrdých dát“, a preto bude PCE kľúčovým údajom pre investorov.
OIL.WTI
Vývoj ceny ropy bude do veľkej miery závisieť od nedeľného zasadnutia OPEC+ (30. novembra). Kľúčovým faktorom však zostávajú mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré môžu zásadne ovplyvniť smerovanie cien WTI.
OIL.WTI sa aktuálne pohybuje v pásme 58–59 USD za barel, pričom je pod tlakom očakávaného výrazného prebytku ponuky v 1. štvrťroku 2026 (IEA očakáva +4 milióny barelov denne). OPEC+ už naznačil možnosť pozastavenia rastu produkcie, čo by mohlo byť na nadchádzajúcom stretnutí formálne potvrdené. Trh však zostáva skeptický vzhľadom na pretrvávajúcu nadprodukciu zo strany krajín mimo kartelu.
USDJPY
Inflácia v Tokiu na úrovni 2,8 % medziročne za november potvrdzuje rastúce cenové tlaky v japonskej ekonomike, čo podporuje scenár zvýšenia úrokových sadzieb Bank of Japan už v decembri alebo najneskôr v januári 2026. Swapový trh aktuálne oceňuje pravdepodobnosť decembrového zvýšenia na viac ako 50 % a kumulatívnu pravdepodobnosť do konca januára na 80 %.
Kľúčovou udalosťou pre japonský jen však bude pondelkové vystúpenie guvernéra Kazua Uedu v Nagoji, ktoré môže jasne naznačiť smerovanie menovej politiky pred zasadnutím BOJ naplánovaným na 18.–19. decembra.
Napätie medzi jestvujúcou jestvábou stratégiou BOJ a holubičím postojom premiérky Sanae Takaichi, ktorá presadzuje výraznejšie fiškálne stimuly, zvyšuje neistotu ohľadom pripravenosti centrálnej banky pristúpiť k sprísneniu menovej politiky.
