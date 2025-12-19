Konferencia Uedy z BoJ

Na dnešnej tlačovej konferencii guvernér Bank of Japan Kazuo Ueda predstavil opatrne optimistické hodnotenie japonskej ekonomiky, pričom zdôraznil, že hospodárstvo vykazuje mierny rast, hoci niektoré slabé stránky pretrvávajú. Ueda poukázal na to, že údaje z prieskumu Tankan poukazujú na zníženú neistotu týkajúcu sa prognóz podnikových ziskov, čo naznačuje zlepšenie podnikateľskej nálady. Guvernér poznamenal, že riziká pre hospodárstvo USA a obchodnú politiku vyvolali menšiu neistotu, čo naznačuje zmenu vo vnímaní geopolitických rizík.
V súvislosti s menovou politikou Ueda poukázal na tri kľúčové prvky: rast miezd by mal v budúcom roku pokračovať vďaka aktívnej mzdovej politike podnikov, čo je pozitívny signál pre spotrebu. Zdôraznil tiež, že reálne úrokové sadzby v Japonsku zostanú napriek zvyšovaniu nominálnych sadzieb veľmi nízke, čo znamená, že expanzívne nastavenie menovej politiky sa zachová. Na záver poznamenal, že zvyšovanie sadzieb bude pokračovať, ak sa ekonomika a inflácia budú vyvíjať v súlade s projekciami BoJ, pričom pri ďalších rozhodnutiach ponecháva priestor na flexibilitu.
Guvernér Ueda vyjadril minimálne obavy z vplyvu súčasného sprísňovania menovej politiky, keď uviedol, že Bank of Japan nezaznamenala žiadne významné účinky súčasného zvyšovania sadzieb ani predchádzajúcich zvýšení. Zdôraznil tiež, že skutočnosť, že úrokové sadzby dosiahli 30-ročné maximum, pre neho nie je osobitne významná, čo naznačuje, že nominálna úroveň úrokových sadzieb nie je hlavným ukazovateľom, ktorý treba sledovať.
Pokiaľ ide o budúce smerovanie politiky, Ueda poznamenal, že BoJ bude skúmať tzv. neutrálnu sadzbu, keďže ekonomika a ceny reagujú na zmeny sadzieb, čo znamená flexibilný prístup prispôsobený aktuálnym ekonomickým podmienkam. Guvernér zdôraznil dôležitý metodologický prístup: pri hodnotení stavu ekonomiky by sa nemalo hľadieť len na krátkodobé a prirodzené sadzby, ale venovať pozornosť reálnym sadzbám a úverovým podmienkam, čo naznačuje komplexnejší pohľad na účinnosť menovej politiky. Ueda okrem toho zdôraznil, že projekcia neutrálnej sadzby BoJ zostáva široká, čo ponecháva BoJ značnú flexibilitu pri úprave jej politického postoja v reakcii na zmeny hospodárskych podmienok.
