Tri trhy, ktoré treba sledovať budúci týždeň (26.12.2025)

Ako vstupujeme do posledných dní roku 2025 a začiatku roka 2026, toto prelomové obdobie – zvyčajne charakteristické nízkou aktivitou – prinesie prekvapivo nabitý ekonomický kalendár. Medzi najvýznamnejšie udalosti patria presunutá týždenná správa o zásobách ropy a zápisnica zo zasadnutia FOMC. Hoci budúci týždeň zahŕňa prvý piatok v mesiaci, správa o zamestnanosti mimo poľnohospodárstva (NFP) bola odložená. Keďže hlavné burzy budú 31. decembra a 1. januára zatvorené, investori by sa mali zamerať na EURUSD, striebro a US500.
EURUSD
V najbližších dňoch budú zverejnené viaceré makroekonomické údaje z USA: pondelkové čakajúce predaje domov, stredajšie nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti a piatkové finálne decembrové indexy PMI pre eurozónu a Spojené štáty. Kvôli oslavám Silvestra bola zápisnica z decembrového zasadnutia FOMC presunutá na utorok. Pôjde o kľúčovú udalosť pre americký dolár. Rétorika po nedávnom rozhodnutí Fedu bola nejednoznačná – na jednej strane výrazný rozkol medzi členmi výboru, na druhej strane prognózy, ktoré odôvodňujú ďalšie zníženie sadzieb. Zápisnica môže objasniť, ktorá z týchto síl bude rozhodujúca pre vývoj meny.
STRIEBRO
Extrémna geopolitická neistota a štrukturálny nedostatok ponuky zabezpečili striebru v roku 2025 neohrozené prvenstvo medzi širokým spektrom aktív. Koncoročný výhlaď je zaujímavý: zatiaľ čo niektorí investori môžu pristúpiť k realizácii ziskov, iní budú pravdepodobne nasledovať agresívny uptrend. Aj keď údaje z USA a zápisnica FOMC zostávajú dôležité, vývoj striebra môže byť výraznejšie ovplyvnený aktualizáciami o mierových rokovaniach medzi Ukrajinou a Ruskom a stavom americkej námornej blokády Venezuely.
US500
Búrlivý rok 2025 sa pre futures viazané na hlavný americký akciový index končí v optimistickej nálade. US500 pred vianočnou prestávkou dosiahol nové historické maximá, zatiaľ čo technologický US100 naďalej zaostáva. Rovnako ako na trhu drahých kovov, aj indexové futures môžu byť ovplyvnené rebalansovaním portfólií na konci roka. Sezónnosť však naďalej zohráva úlohu – druhá polovica decembra historicky priala americkým akciám a trh teraz smeruje do januára, štatisticky jedného z najsilnejších mesiacov z hľadiska priemerných výnosov.
