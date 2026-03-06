Ranné zhrnutie – Cena ropy je stále zvýšená (07.03.2026)

- Ceny ropy zostávajú na vysokej úrovni kvôli prerušeniu dodávok v Hormuzskom prielive, pričom WTI sa obchoduje za približne 80 USD/barel a Brent za približne 84 USD/barel. Ropa sa pokúsila obmedziť svoje zisky, ale v 6. deň invázie pokračuje rast, čím sa celkový nárast od konca februára zvýšil na 15 %.
- Tankery menia trasy alebo zostávajú na mieste po iránskych útokoch na plavidlá; odborníci varujú pred ďalším rastom cien, ak konflikt bude pokračovať.
- Vojna vstupuje do 6. dňa: Americké a izraelské sily neutralizujú iránske raketové odpalovače a drony (s 90 % poklesom frekvencie útokov), zatiaľ čo Irán rozširuje svoje útoky na Azerbajdžan a ďalšie ciele v regióne.
- Počet obetí v Iráne presiahol 1 200 po 1 300 leteckých útokoch; napätie narastá, keďže Trump naznačuje, že operácie budú pokračovať celé týždne, a naznačuje možný ďalší útok po výbere nového najvyššieho vodcu.
- Qatar LNG naznačuje plány prenajať svoju globálnu flotilu dopravcov po nedávnom zastavení domácej produkcie. Čína naďalej dúfa, že Irán čoskoro povolí prechod tankerov LNG, keďže Peking je najväčším odberateľom v regióne a nakupuje od Iránu, Kataru aj Saudskej Arábie.
- Rozhodnutie prenajať tankery po zastavení prevádzky v Ras Laffane naznačuje prípravy na dlhodobé prerušenie dodávok, ktoré môže trvať týždne alebo mesiace.
- S cieľom zmierniť tlak na ropný trh Spojené štáty udelili Indii 30-dňové oslobodenie od dodatočných ciel na dovoz ropy.
- V súčasnosti majú tankery vo vlastníctve Číny alebo Iránu údajne povolený prechod cez úžinu, hoci to môže byť obmedzené na izolované jednotky.
- Trump naznačuje, že Irán oslovil ohľadom prímeria, hoci tvrdí, že okno pre rokovania je vzdialené niekoľko týždňov. Nadchádzajúci víkend bude kľúčový; ak sa objavia dôveryhodné správy o rokovaniach, ceny ropy by mohli klesnúť o 5-10 %. V opačnom prípade je pravdepodobný ďalší nárast.
- Cena zlata sa vrátila nad hranicu 5 100 USD za uncu po správach o významných nákupoch zo strany Číny, hoci zostáva relatívne nízka po prudkom poklese zaznamenanom 3. marca.
- Americké indexy včera zmazali väčšinu zotavenia zo 4. marca, ale dnes sa pokúšajú o nové zotavenie. Index US500 vzrástol o 0,3 % a index US100 o takmer 0,5 %.
- Ázijské akcie zaznamenávajú marginálne zisky po skoršom poklese; trhy v Izraeli a Saudskej Arábii tiež rastú, zatiaľ čo burzy v Spojených arabských emirátoch a Katare zostávajú zatvorené.
- Napriek intradennému oživeniu sú ázijské indexy na ceste k ukončeniu týždňa s najhorším výkonom od marca 2020.
- Dnešný kalendár obsahuje kľúčovú správu NFP. Sentiment zostáva odolný po nedávnych údajoch ADP, ale očakávania týkajúce sa zníženia úrokových sadzieb v USA ustupujú v dôsledku nárastu cien energie.
📈 Online trading konferencia 2026
Denné zhrnutie: Indexy a kryptomeny klesajú pre rastúce ceny ropy 🚩 Zlato a americký dolár posilňujú
Ropa rastie o 11 % pre eskalujúci konflikt na Blízkom východe 📈Rast VIXu poháňa strach na Wall Street
BREAKING: Irán naznačuje, že Európa bude „legitímnym cieľom“, ak sa EÚ zapojí do vojny.
