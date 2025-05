Tri trhy, ktoré treba tento týždeň sledovať (26.05.2025)

Predchádzajúci týždeň sa niesol v znamení fiškálnych otrasov v USA, ktoré vyvolali neistotu v súvislosti s finančnou stabilitou najväčšej svetovej ekonomiky. Akciové aj dlhopisové trhy zaznamenali výrazné straty, čo poukazovalo na reaktiváciu nálady „predávať Ameriku“.

Legislatívny vývoj bude tento týždeň naďalej v centre pozornosti: americký Senát sa bude zaoberať rozporuplným daňovým zákonom Donalda Trumpa - ktorý dokonca rozdelil Republikánsku stranu - aj prelomovým právnym predpisom pre digitálne aktíva regulujúcim stablecoiny. Okrem toho trhy čakajú na výsledky spoločnosti Nvidia a politické rozhodnutie Reserve Bank of New Zealand, takže kľúčovými nástrojmi, ktoré treba sledovať, sú US500, Bitcoin a NZDUSD.

US500

„Krásny daňový zákon“ Donalda Trumpa vyvolal tento týždeň vlnu politických sporov a prispel k opätovnému poklesu na Wall Street. Pesimizmus pramenil predovšetkým z negatívnej reakcie dlhopisového trhu na návrh zákona, pričom výnosy dosiahli nové maximá v dôsledku obáv o fiškálnu stabilitu Spojených štátov. Návrh zákona vo štvrtok prešiel tesne, len o jeden hlas (215 - 214), a tento týždeň sa má dostať do Senátu. Prípadné pokračujúce boje v rámci Republikánskej strany môžu ešte viac prehĺbiť neistotu a predĺžiť efekt „predávania Ameriky“. Na akciovom trhu sa medzitým pozornosť presunie na výsledky spoločnosti Nvidia, ktoré v poslednom čase podporili vysoké očakávania, ako aj správy o nových dohodách so Spojenými arabskými emirátmi, ktoré sprostredkoval Trump. Tieto výsledky by mohli výrazne ovplyvniť volatilitu indexov.

Bitcoin

V centre pozornosti trhu s kryptomenami bude aj legislatívny vývoj, keďže americký Senát sa pripravuje na hlasovanie o „Genius Act“ - prvom pokuse krajiny regulovať trh so stablecoinmi. Hoci sa návrh zákona priamo netýka Bitcoinu, potenciálna legalizácia a zvýšená emisia stablecoinov v dolároch by mohla výrazne zvýšiť likviditu v kryptografickom ekosystéme. Ak návrh zákona prejde Kongresom, trh si ho môže vysvetliť ako významný krok smerom k inštitucionalizácii digitálnych aktív v USA. V prípade BTC, ktorý sa často obchoduje v pároch so stablecoinmi, by sa to mohlo prejaviť vo väčších kapitálových tokoch a zvýšenej volatilite.

NZDUSD

Kľúčovou udalosťou na menovom trhu bude rozhodnutie Reserve Bank of New Zealand o úrokových sadzbách. Novozélandský dolár minulý týždeň mierne klesol po tom, ako ministerstvo financií znížilo svoje prognózy hospodárskeho rastu. Meny protinožcov však ukončili týždeň ako jedny z najvýkonnejších v rámci G10, pričom NZD viedol zisky voči americkému doláru aj počas dnešnej seansy. Kivi podporilo oživenie maloobchodných tržieb (+0,8 % q/q), čo naznačuje zlepšovanie spotrebiteľskej nálady. Na druhej strane, tlak na NZD môže vrátiť očakávané zníženie sadzieb o 25 bázických bodov na 3,25 %. Očakávania ďalšieho uvoľňovania zostávajú vysoké, najmä vzhľadom na signály vlády o rizikách slabého hospodárskeho rastu, takže komentár RBNZ je mimoriadne dôležité sledovať.