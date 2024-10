Tri trhy na sledovanie budúci týždeň (28.10.2024)

Nadchádzajúci týždeň bude veľmi intenzívny z hľadiska makroekonomických dát. Investori dostanú dáta o americkom trhu práce a PCE inflácii. Nasledovať bude rozhodnutie Bank of Japan (BoJ) o úrokových sadzbách. Okrem toho budú súčasne zverejnené kvartálne výsledky niektorých z najdôležitejších spoločností v indexe S&P 500. Preto bude stáť za to sledovať index US500, index dolára USDIDX a menový pár USD/JPY.

US500

Index sa stále pohybuje blízko historických maxím. Kvartálne výsledky spoločností boli zatiaľ zmiešané. Niektoré správy pozitívne prekvapili, zatiaľ čo iné sklamali. V nadchádzajúcom týždni zverejnia svoje výsledky spoločnosti ako Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft a Meta. Navyše budú zverejnené dáta o trhu práce, ktoré sú posledné z tejto série pred ďalším zasadnutím Fed. Podľa najnovšieho vyjadrenia Fed je teraz kľúčový trh práce, takže sa očakáva zvýšená volatilita na akciových trhoch, vrátane US500, s ADP správou v stredu a NFP v piatok.

USDIDX

Vyššie uvedené udalosti budú mať tiež výrazný dopad na dolár, ktorý v posledných týždňoch výrazne posilnil. Dolár od začiatku októbra posilnil o viac než 4 %, čo predstavuje najdynamickejšie posilnenie od začiatku konsolidácie v roku 2021. Forexový trh sa zameria predovšetkým na správy z trhu práce, ale zaujímavý by mohol byť aj štvrtkový PCE report. Lepšie než očakávané dáta naznačujúce silný trh práce by mohli silne podporiť dopyt a predĺžiť rastový trend dolára. Naopak, slabá správa by mohla viesť k rýchlejšiemu znižovaniu sadzieb Fed a k zníženiu hodnoty dolára.

USDJPY

Jen by tento týždeň mohol zaznamenať mimoriadnu volatilitu, najmä vzhľadom na jeho nedávnu slabosť. V nedeľu sa tiež dozvieme výsledky. Pozornosť sa preto presunie na rozhodnutieo úrokových sadzbách vo štvrtok. Vyjadreniea tón počas tlačovej konferencie budú obzvlášť zaujímavé v novom politickom prostredí. Samotné rozhodnutie je však takmer isté, keďže trh plne očakáva, že sadzby zostanú nezmenené.