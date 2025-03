Trump hrozí 25% clom na krajiny nakupujúce venezuelský olej

Prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že Spojené štáty zavedú 25 % clo na všetky krajiny, ktoré nakupujú ropu alebo plyn z Venezuely, čím vystupňovali napätie s touto juhoamerickou krajinou a vniesli novú neistotu na svetové trhy s energiou.

Cieľom tohto kroku je podkopať kľúčový zdroj príjmov režimu prezidenta Nicolása Madura v Caracase a zároveň zvýšiť tlak na Čínu, ktorá je hlavným odberateľom venezuelskej ropy a už je terčom Trumpovej širšej colnej stratégie. Samotné USA tiež dovážajú ropu z Venezuely a spoločnosť Chevron Corp. so sídlom v Texase zostáva významným prevádzkovateľom v krajine.

Trump uviedol, že nové clá začnú platiť 2. apríla, čo sa bude zhodovať s oznámením širšieho súboru obchodných obmedzení v rámci opatrenia, ktoré nazval „Deň oslobodenia“. Očakáva sa, že plány jeho administratívy predstaviť novú vlnu ciel budú mať vplyv na viaceré krajiny a prehĺbia existujúce globálne obchodné napätie.

Po Trumpovom vyhlásení futures na americkú ropu poskočili až o 1,5 %, potom zisky znížili a do skorého popoludnia sa v New Yorku obchodovali s nárastom o 1,1 % na úrovni 69,02 USD za barel. Venezuelské štátne dlhopisy medzitým klesli naprieč krivkou. Účastníci trhu boli v posledných týždňoch opatrní v dôsledku obáv z nadmerných dodávok a náznakov ochladzovania americkej ekonomiky.

Trump označil nové opatrenia za „sekundárne clá“, čím evokoval model podobný sekundárnym sankciám používaným na postihovanie subjektov obchodujúcich so sankcionovanými režimami. Jeho prístup znamená návrat k agresívnej obchodnej taktike od nástupu do funkcie, čím ruší niekoľko zmierňujúcich krokov prijatých za prezidenta Joea Bidena.

V príspevku na stránke Truth Social Trump vyhlásil: „Každá krajina, ktorá nakupuje ropu a/alebo plyn od Venezuely, bude nútená zaplatiť Spojeným štátom 25 % clo na akýkoľvek obchod s našou krajinou.“ Dodal, že nové pravidlá budú formalizované a vstúpia do platnosti 2. apríla, pričom tento deň nazval „Dňom oslobodenia v Amerike“. Obvinil Venezuelu z nepriateľstva voči hodnotám USA a z tajného vysielania násilných zločincov vrátane členov gangu Tren de Aragua do USA.

Načasovanie je významné: vo februári dosiahol venezuelský vývoz ropy päťročné maximum. O niekoľko dní neskôr Trumpova administratíva nariadila spoločnosti Chevron, aby začala ukončovať svoju činnosť v tejto krajine. Americké ministerstvo financií však práve predĺžilo termín odchodu Chevronu z krajiny do 27. mája z pôvodného 3. apríla. Spoločnosť Chevron sa k tomu odmietla vyjadriť.

Venezuelská ťažká ropa je dôležitou surovinou pre americké rafinérie, ako sú Valero Energy, Phillips 66, PBF Energy a rafinéria Pascagoula spoločnosti Chevron v Mississippi. Medzi ďalších významných odberateľov venezuelskej ropy patria Čína, Kuba a spoločnosti v Európe a Indii. Trump nešpecifikoval, či sa nové clá budú vzťahovať na americké spoločnosti, čo naznačuje, že domáci dovoz môže zostať do veľkej miery nedotknutý.

Analytici poznamenávajú, že obmedzenie dovozu venezuelskej ropy by mohlo podporiť ceny, najmä pri klesajúcich tokoch z Kanady a Mexika. Napriek tomu sú geopolitické dôsledky významné.

Obnovený tlak na Venezuelu nasleduje aj po krátkom pozastavení a následnom obnovení deportačných letov. Trump obvinil Venezuelu z úmyselného posielania zločincov do USA a pokračoval v deportáciách na základe zriedkavo používaného zákona z 18. storočia. Federálny sudca v pondelok rozhodol, že dotknutým migrantom musí byť umožnené napadnúť ich deportáciu na súde.

Napriek tomu, že Venezuela vlastní najväčšie preukázané zásoby ropy na svete - v roku 2023 sa odhadujú na približne 303 miliárd barelov - jej produkcia sa znížila. Podľa OPEC v roku 2024 ťažila v priemere len 875 000 barelov denne, čo predstavuje približne 0,9 % celosvetovej produkcie ropy.

