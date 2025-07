Trump neočakáva, že bude musieť predĺžiť termín zavedenia ciel po 9. júli

Prezident Donald Trump uviedol, že si nemyslí, že bude potrebné predĺžiť termín 9. júla, ktorý stanovil krajinám na uzatvorenie obchodných dohôd s USA, aby sa vyhli vyšším clám.

„Nemyslím si, že to bude potrebné,“ povedal v rozhovore pre reláciu Sunday Morning Futures, ktorý bol nahrávaný v piatok. Následne dodal: „Mohli by sme, nie je to veľká vec.“

Tieto komentáre nasledovali po Trumpových piatkových vyjadreniach, že jeho administratíva môže „urobiť čokoľvek chce“ s termínom vrátane jeho predĺženia alebo skrátenia.

„Radšej by som to skrátil. Najradšej by som každému poslal list: "Gratulujeme, platíte 25 %,“ povedal novinárom na piatkovej tlačovej konferencii.

Trump a jeho poradcovia už začiatkom roka predstavili ambiciózne plány na vyjednávacie obdobie a opakovane tvrdili, že rokujú s desiatkami obchodných partnerov o znížení obchodných deficitov a odstránení bariér.

V piatok však minister financií Scott Bessent vyjadril pochybnosti o termíne a povedal: „Pristupujú k nám krajiny s veľmi dobrými dohodami, ale nie všetky budú hotové do dátumu, kedy sa majú opäť aktivovať clá z 2. apríla.“

„Ak dokážeme uzatvoriť 10 alebo 12 z tých najdôležitejších 18, pričom ďalších 20 vzťahov je tiež dôležitých, myslím, že by sme mohli mať obchodné dohody hotové do sviatku Labor Day,“ uviedol Bessent.

Nie je však jasné, nakoľko komplexné budú dohody, ktoré sa administratíva snaží zabezpečiť. Dohoda s Britániou, ktorú Trump označuje za komplexnú, má stále viacero neuzavretých bodov. Nedávno podpísaná dohoda s Čínou zase ponecháva nezodpovedané otázky týkajúce sa fentanylu a prístupu amerických vývozcov na čínsky trh.

Trump naznačil, že India by mohla byť jednou z krajín blízko k uzavretiu dohody. Tím indických obchodných predstaviteľov minulý týždeň rokoval s úradníkmi vo Washingtone.