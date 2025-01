Trump plánuje clá „oveľa väčšie“ ako 2,5 %, aby zmenil dodávateľské reťazce

Prezident Donald Trump oznámil svoj zámer zaviesť rozsiahle clá výrazne presahujúce navrhovanú úroveň 2,5 %, čím signalizuje zameranie svojej administratívy na reštrukturalizáciu dodávateľských reťazcov v USA. V rozhovore s novinármi v pondelok večer na palube Air Force One Trump uviedol: „Viem, akú sadzbu chcem, ale ešte ju neoznámim. Bude dostatočne podstatná na to, aby ochránila našu krajinu.“

Trump odmietol predchádzajúce náznaky, že nastupujúci minister financií Scott Bessent podporuje globálnu colnú sadzbu vo výške 2,5 %, a zdôraznil, že uprednostňuje vyššiu sadzbu. Jeho pripomienky nasledovali po prejave na Floride, kde prisľúbil clá zamerané na konkrétne priemyselné odvetvia vrátane polovodičov, farmaceutických výrobkov, ocele, medi a hliníka. Naznačil tiež možné odvody na automobily dovážané z Kanady a Mexika, pričom zopakoval svoju hrozbu 25 % cla na všetok tovar z týchto krajín od 1. februára.

Zameranie na domácu výrobu a zníženie daní

Počas stretnutia s republikánmi Snemovne reprezentantov vo svojom rezorte Trump National Doral v Miami Trump zdôraznil svoju stratégiu spojiť zvýšené clá so znížením daní pre amerických pracovníkov a podniky. „Keď sa zvýšia clá pre iné krajiny, dane pre amerických pracovníkov sa znížia, čo povedie k návratu tovární a pracovných miest do USA,“ vyhlásil. Trump tiež obhajoval zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb na 15 % pre spoločnosti vyrábajúce tovar na domácom trhu zo súčasných 21 %. Podrobnosti však zostávajú nejasné, keďže mnohí americkí výrobcovia sa spoliehajú na dovážané materiály.

Colné hrozby sa rozširujú na Kolumbiu a ďalšie krajiny

Cez víkend Trump pohrozil Kolumbii clami až do výšky 50 % po tom, ako pôvodne odmietla prijať deportovaných migrantov z USA. Juhoamerická krajina ustúpila a vyhla sa sankciám. Trump varoval, že podobné opatrenia budú uplatnené aj na ďalšie krajiny, ktoré odmietnu deportovaných z USA.

Reakcie hospodárstva a trhu

Trumpove komentáre o clách okamžite ovplyvnili finančné trhy. Americký dolár voči hlavným menám posilnil, zatiaľ čo ceny medi a hliníka klesli. Jeho návrh zamerať sa na polovodiče nasledoval po obavách týkajúcich sa čínskej spoločnosti DeepSeek, ktorá sa zaoberá umelou inteligenciou a ktorej nedávne pokroky rozkolísali trhy a viedli k výraznému poklesu ocenenia spoločnosti Nvidia Corp.

Trumpov postoj k clám je v kontraste s trhovými očakávaniami miernejšieho prístupu po jeho počiatočnej zdržanlivosti minulý týždeň. „Ak sa chcete vyhnúť plateniu ciel, postavte svoje závody tu v Amerike. Práve to sa stane pri rekordných úrovniach,“ vyhlásil Trump. Pochválil úspech svojich ciel na oceľ z prvého funkčného obdobia a prisľúbil opätovné zavedenie odvodov na oceľ, hliník a meď - kritické materiály pre národnú bezpečnosť.

DeepSeek AI a technologické súperenie medzi USA a Čínou

Trump sa venoval aj pokroku čínskej spoločnosti DeepSeek v oblasti umelej inteligencie, pričom pokrok tejto spoločnosti označil za výzvu a zároveň motiváciu pre priemysel USA. „Malo by to byť budíčkom,“ upozornil a vyzval na zvýšenie úsilia o udržanie vedúceho postavenia Ameriky v oblasti umelej inteligencie. Spoločnosť DeepSeek údajne dosiahla prelomové úspechy vďaka optimalizácii obmedzených zdrojov, a to aj napriek obmedzeniam vývozu pokročilých polovodičov zo strany USA. Trump tento vývoj označil za pripomienku globálnej konkurencie v oblasti technológií.

Výhľad do budúcnosti

Riaditeľ Národnej ekonomickej rady Kevin Hassett posilnil záväzok administratívy ku komplexnej colnej stratégii a naznačil, že by mohli nasledovať ďalšie opatrenia. „Ako hovorí prezident Trump, vstupujeme do zlatého veku reforiem na strane ponuky,“ uviedol Hassett. Trumpov širší cieľ je jasný: využiť clá ako nástroj na zmenu štruktúry hospodárstva USA a posilnenie domácej výroby.