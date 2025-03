Trump plánuje zaviesť clo na dovoz medi. Mohlo by to byť už o niekoľko týždňov

Spojené štáty by mohli zaviesť clá na dovoz medi už o niekoľko týždňov. Rozhodnutie by tak prišlo podstatne skôr, ako bola pôvodná 270-dňová lehota na ukončenie vyšetrovania, ktorou prezident Donald Trump poveril ministerstvo obchodu vo februári tohto roka.

Podľa agentúry Bloomberg má byť vyšetrovanie len formalitou - Trump opakovane oznámil svoj zámer zaviesť clá. Opatrenie je súčasťou širšieho úsilia o zvýšenie domácej produkcie kritických surovín, pričom administratíva minulý týždeň zaviedla mimoriadne opatrenia na urýchlenie rozvoja nových projektov v oblasti ťažby a spracovania kovov.

Bývalý obchodný poradca Bieleho domu Peter Navarro vo februári povedal, že nový minister obchodu Howard Lutnick bude konať v tzv. trumpovskom čase, teda čo najrýchlejšie. „Cieľom je dostať výsledky vyšetrovania na prezidentov stôl, aby mohol ďalej konať,“ povedal.

Trump zvažuje zavedenie ciel až do výšky 25 % na všetok dovoz medi, čo by mohlo zásadne otriasť svetovým trhom so strategickým kovom, ktorý sa široko používa v odvetviach, ako je elektrotechnika a stavebníctvo. Takýto krok by bol v príkrom rozpore s predchádzajúcimi prípadmi, ako napríklad zavedenie ciel na oceľ a hliník, ktoré trvalo približne 10 mesiacov.

Zavedenie ciel však spôsobí aj vyššie náklady pre amerických výrobcov, ktorí budú meď nakupovať za vyššiu cenu ako ich zahraniční konkurenti. Medzitým môže budovanie nových domácich kapacít trvať roky.

Cena medi na burze Comex v New Yorku vzrástla až o 3,1 % na rekordných 5,3740 USD za libru a následne klesla na 5,2815 USD. Na Londýnskej burze kovov (LME) naopak cena klesla až o 2,2 % na 9 893 USD za tonu. V dôsledku toho cenový rozdiel viac ako 1 700 USD za tonu podnecuje obchodníkov k vývozu medi do USA s cieľom dosiahnuť vyššie zisky.

To však spôsobuje nedostatok medi v iných častiach sveta, najmä v Číne, ktorá je jej najväčším spotrebiteľom. Analytici tvrdia, že pokles cien v Londýne môže byť dôsledkom toho, že obchodníci nedostali kov do USA včas, aby mohli začať platiť clá.

Vo svojom prejave z 5. marca Trump uviedol, že už zaviedol 25 % clá na zahraničný hliník, oceľ, drevo a meď - podľa pozorovateľov išlo pravdepodobne o chybný krok, keďže formálny proces týkajúci sa medi sa len začal.

Podľa analytikov Goldman Sachs, ktorí pôvodne očakávali zavedenie cla v období od septembra do novembra, skorší začiatok môže ešte viac prehĺbiť cenový rozdiel medzi burzami Comex a LME. Ten v súčasnosti dosahuje približne 17 %.