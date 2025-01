Trumpov tlak na EÚ: Nakupujte viac americkej energie alebo čelíte clám

Prezident Donald Trump opätovne vyzval Európsku úniu na zvýšenie dovozu americkej ropy a zemného plynu, inak hrozí zavedením ciel na európske tovary. Tento krok má za cieľ znížiť obchodný deficit USA s EÚ, ktorý napríklad v roku 2023 dosiahol 208,7 miliardy dolárov. Zjednodušene možno pozorovať, že krajiny EÚ dovážajú do USA viac, než USA vyvážajú do EÚ. Trump v tomto vidí problém, napriek tomu, že pohyb zahraničných investícií, či už priamych, alebo portfóliových, je opačný. Teda z Európy prúdi viac investícií do USA než naopak.

Európska únia už výrazne zvýšila dovoz americkej energie, najmä po rozhodnutí obmedziť závislosť od ruských zdrojov po invázii na Ukrajinu v roku 2022. Trump však požaduje ďalšie zvýšenie nákupov americkej energie. Európska komisia vyjadrila ochotu rokovať o posilnení energetickej spolupráce, avšak rozhodovanie o nákupoch energií patrí do kompetencie jednotlivých členských štátov a ich súkromných spoločností. Navyše infraštruktúra pre ďalšie zvýšenie dovozu LNG z USA je v Európe obmedzená a vyžadovala by značné investície.

Trumpove hrozby clami vyvolávajú obavy z možného obchodného konfliktu medzi USA a EÚ. Európske automobilky, najmä v Nemecku a Taliansku, by mohli čeliť zvýšeniu ciel z 2,5 % na 10 %, čo by malo negatívny dopad na ich export do USA. Trumpova colná politika tak môže zásadne ovplyvniť ziskovosť a vývoj hodnoty akcií európskych automobiliek.

Analytici varujú, že zavedenie ciel by mohlo narušiť globálne obchodné toky, zvýšiť náklady a vyvolať odvetné opatrenia proti americkým exportérom. Európska únia sa preto snaží nájsť diplomatické riešenie, ktoré by zabránilo eskalácii obchodného napätia a zabezpečilo pokračovanie transatlantickej spolupráce v oblasti energetiky.