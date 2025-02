Trumpova administratíva stupňuje opatrenia proti Číne a zvyšuje hospodárske napätie

Trumpova administratíva zintenzívnila opatrenia namierené proti Číne a zaviedla celý rad politík týkajúcich sa investícií, obchodu a ďalších strategických odvetví, čím zvýšila pravdepodobnosť zvýšeného napätia medzi Spojenými štátmi a ich hlavným hospodárskym konkurentom.

V uplynulých dňoch prezident Donald Trump vydal memorandum, v ktorom nariadil kľúčovému vládnemu výboru obmedziť čínske investície do kritických odvetví USA, ako sú technológie a energetika. Administratíva okrem toho vyzvala mexické orgány, aby uvalili clá na čínsky dovoz, a to v nadväznosti na správy, že čínske firmy presúvajú výrobu do Mexika, aby obišli obchodné clá zavedené počas Trumpovho prvého funkčného obdobia.

USA ďalej navrhli poplatky za používanie komerčných lodí vyrobených v Číne s cieľom čeliť dominantnému postaveniu Pekingu v globálnej výrobe lodí. Tieto kroky už mali vplyv na trh, pričom akcie čínskych lodných spoločností v pondelok klesli a index CSI 300 zaznamenal výkyvy. Medzitým sa pevninský jüan počas poludňajšieho obchodovania v Šanghaji zhodnotil o 0,2 % na 7,2359 za dolár.

Tieto opatrenia spoločne predstavujú najrozsiahlejšie opatrenia namierené proti Číne v druhom Trumpovom funkčnom období a mohli by skomplikovať prebiehajúce rokovania zamerané na zníženie obchodného prebytku Číny s USA. Obchodná politika administratívy zostáva ústredným prvkom Trumpovej hospodárskej stratégie, čo ponecháva podniky v neistote, pokiaľ ide o budúce regulačné podmienky.

Memorandum nariaďuje Výboru pre zahraničné investície v USA (CFIUS), dôvernému panelu, ktorý skúma zahraničné nákupy amerických aktív, prijať prísnejšie opatrenia. V smernici sa Čína označuje za „zahraničného protivníka“ a zdôrazňuje sa v nej potreba chrániť kritické aktíva USA vrátane technológií, zásob potravín, poľnohospodárskej pôdy, nerastných surovín, prírodných zdrojov, prístavov a lodnej infraštruktúry.

„Tento krok pravdepodobne sklame Peking, ktorý dúfal, že ako vyjednávaciu taktiku ponúkne rozsiahle investície v USA,“ povedal Martin Chorzempa, vedúci pracovník Petersonovho inštitútu pre medzinárodnú ekonomiku. „Vyvoláva to otázky, či by USA o takýchto investíciách vôbec uvažovali.“

Čínske investície v Severnej Amerike sa už výrazne znížili a klesli na úroveň nižšiu, ako bola na vrchole pandémie. Podľa poradenskej spoločnosti Rhodium Group so sídlom v USA dosiahli nové čínske investície v USA, Kanade a Mexiku v poslednom štvrťroku len 191 miliónov USD - viac ako 90 % pokles oproti predchádzajúcemu roku - pravdepodobne v dôsledku toho, že investori vyčkávajú na výsledok amerických volieb.

Po zverejnení memoranda Peking vyzval Washington, aby prestal „politizovať a ozbrojovať“ hospodárske a obchodné záležitosti. Čínske ministerstvo obchodu varovalo, že zvýšené bezpečnostné kontroly zo strany americkej administratívy by mohli vážne podkopať dôveru investorov medzi čínskymi podnikmi, ktoré chcú expandovať v USA.

Ďalšie obchodné a investičné opatrenia

Memorandum tiež vyzýva na preskúmanie daňovej dohody s Čínou z roku 1984, ktorá v súčasnosti zabraňuje dvojitému zdaneniu fyzických a právnických osôb. Okrem toho sa v ňom spochybňuje budúcnosť štruktúry VIE (Variable Interest Entity), právnej úpravy, ktorá umožňuje čínskym firmám kótovať akcie na amerických burzách.

„Odstránenie týchto dohôd by spôsobilo neistotu pre investorov, ktorí sa pri určovaní svojich záväzkov spoliehajú na daňové dohody,“ dodal Chorzempa.

Ďalšia významná politika, o ktorej sa diskutuje, zahŕňa zavedenie nových obmedzení pre investície amerických penzijných a nadačných fondov do čínskych odvetví špičkových technológií. V poznámke spoločnosti UBS Group AG sa uvádza, že táto politika by mohla mať vplyv na firmy zapojené do čínskych dodávateľských reťazcov v oblasti umelej inteligencie, pričom by sa dotkla hardvérových, softvérových a internetových spoločností.

Navrhované poplatky na komerčné plavidlá postavené v Číne ďalej zahŕňajú požiadavky, aby sa časť obchodu USA prepravovala na amerických lodiach. Táto politika je reakciou na vyšetrovanie dominantného postavenia Číny v lodiarskom, logistickom a námornom priemysle, ktoré sa začalo za Bidenovej vlády a skončilo krátko pred Trumpovým návratom do funkcie.

Podiel Číny na svetovom trhu stavby lodí sa za posledné desaťročie výrazne zvýšil a predstavuje približne polovicu všetkých novopostavených plavidiel. Komerčná flotila tejto krajiny, ktorej hodnota v januári dosiahla 255,2 miliardy USD, je najväčšia na svete, za ňou nasleduje Japonsko s hodnotou 231,4 miliardy USD a USA s hodnotou 116,4 miliardy USD.

Po politických oznámeniach klesli v Hongkongu akcie spoločnosti Cosco Shipping Holdings Co., ktorú americké ministerstvo obrany predtým zaradilo na čiernu listinu pre údajné väzby na čínsku armádu, o 8,3 %. Straty zaznamenala aj spoločnosť Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. kótovaná v Singapure.

Prebiehajúce obchodné spory medzi USA a Čínou

Rastúca hospodárska roztržka medzi oboma krajinami sa minulý týždeň ešte viac zvýraznila, keď čínsky vicepremiér Che Lifeng vyjadril „vážne znepokojenie“ nad nedávnym Trumpovým zvýšením ciel na čínsky tovar o 10 %. Počas rozhovoru s americkým ministrom financií Scottom Bessentom He toto rozhodnutie kritizoval, zatiaľ čo Bessent vyjadril obavy z „hospodárskej nerovnováhy“ Číny.

Americká administratíva sa naďalej zameriava na obchodný prebytok Číny s USA vo výške 295 miliárd USD.“ Trump naznačil ochotu rokovať o novej obchodnej dohode a uviedol: “Je to možné, je to možné.“ Jeho administratíva však zvažuje aj zavedenie ciel na čínsky dovoz vo výške až 60 %, čo by mohlo vážne narušiť bilaterálny obchod.

Napätie sa ešte viac vystupňovalo, keďže Trump spojil nové clá s obavami z úlohy Číny pri výrobe chemických prekurzorov pre nelegálny fentanyl, ktorý sa dostáva do USA. Medzitým širšia geopolitická agenda administratívy zahŕňa úsilie o ukončenie konfliktu na Ukrajine, čo je proces iniciovaný rozhovormi medzi Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Hoci Peking by pravdepodobne uvítal vyriešenie vojny s cieľom zlepšiť vzťahy s Európou, zmena priorít zahraničnej politiky USA by mohla z dlhodobého hľadiska zvýšiť tlak na Čínu.

Keďže obchodný konflikt medzi USA a Čínou sa naďalej vyvíja, investori, podniky a tvorcovia politík budú pozorne sledovať vplyv týchto rozsiahlych opatrení na globálnu hospodársku dynamiku.