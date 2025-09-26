Trumpove clá zasahujú európskych výrobcov nákladných vozidiel – akcie Daimler Truck a Traton oslabili

Akcie Daimler Truck a Tratonu dnes výrazne oslabili po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil zavedenie nových ciel na dovoz ťažkých nákladných vozidiel.
Tieto opatrenia, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. októbra, zahŕňajú 25 % clo a zintenzívňujú obchodné napätie medzi USA a Európou.
Daimler Truck sa dnes dopoludnia prepadol o 3,3 % a stal sa najväčším stratovým titulom nemeckého indexu DAX.
Akcie Tratonu klesli o 2,8 %. Hlavným dôvodom je neistota, či sa nové clá budú vzťahovať aj na výrobu v Mexiku, ktorá v rámci dohody USMCA doteraz požívala voľný obchodný režim.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Podľa analytikov banky Citi by zavedenie 25 % cla na nákladné vozidlá vyrábané v Mexiku mohlo mať pre Daimler Truck negatívny dopad na zisk vo výške 700–800 miliónov EUR, pričom zhruba polovicu tejto záťaže by firma mohla krátkodobo preniesť na zákazníkov formou zvýšenia cien.
Ani Daimler Truck, ani Traton síce neexportujú priamo z Európy do USA, ale disponujú výrobnými závodmi v USA a Mexiku. Práve mexická výroba je však teraz ohrozená, ak Trumpove opatrenia zasiahnu aj lokality spadajúce pod USMCA.
Analytici z Bernstein upozorňujú, že nie je jasné, či sa nové clo vzťahuje aj na kapacity kompatibilné s USMCA.
Zároveň zostáva nejasné, či sa budú nové odvetvové tarify sčítavať s už existujúcimi clami podľa pôvodu krajiny, aj keď niektoré dohody (napr. medzi USA a EÚ) vylučujú tzv. dvojité zdanenie.
Naopak, akcie švédskej Volvo Group, ktorá vyrába nákladné vozidlá priamo v USA, vzrastli o 2,9 %. Spoločnosť rozhodnutie americkej administratívy privítala s tým, že môže vyrovnať konkurenčné nevýhody domácich výrobcov.
Zástupcovia Daimler Truck aj Traton odmietli udalosť komentovať, avšak reakcia trhu naznačuje, že investori vnímajú opatrenia ako potenciálne negatívny zásah do ziskovosti aj dlhodobej obchodnej stratégie oboch spoločností.
📉 Technická analýza – Daimler Truck (DTG.DE, D1)
Akcie Daimler Truck prepadli pod dôležitý technický support a aktuálne sa obchodujú na úrovni 35,63 EUR. Cena výrazne klesla pod kĺzavé priemery EMA 50 (38,93 EUR) a SMA 100 (39,57 EUR), čo potvrdzuje silné medvedie momentum.
RSI na úrovni 34,9 signalizuje, že sa nachádza tesne nad prepredaným pásmom, čo naznačuje zvýšený predajný tlak, ale aj potenciál na krátkodobý odraz.
Najbližšia podpora je okolo 34,65 EUR – jej udržanie by mohlo zastaviť ďalší pokles. Rezistencia sa novovytvorila v okolí 38 EUR, teda bývalej prierazenej podpory.
Zdroj: xStation5
📉 Technická analýza – Traton (8TRA.DE, D1)
Aj akcie Tratonu zaznamenali prudký výpredaj a aktuálne sa obchodujú na 27,62 EUR, hlboko pod EMA 50 (30,31 EUR) a SMA 100 (30,08 EUR). Tento pokles jasne naznačuje obrat trendu smerom nadol.
RSI je na hodnote 33,8, teda blízko prepredaného pásma. Tento indikátor v kombinácii s výrazným poklesom signalizuje možnosť technického odrazu, ale celkové momentum zostáva silne negatívne.
Najbližší support je aktuálne na úrovni 27,30 EUR – ak dôjde k jeho prielomu, mohol by sa otvoriť priestor na pokles smerom k 26,50 EUR.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.