Týdenní shrnutí so Stanislavom Viktorinom (05. 05. 2025)

Zemný plyn zaznamenal silný impulz, v ktorom pokračuje aj naďalej, pričom rekordné LNG exporty a očakávané mierne vyššie teploty v USA začiatkom mája môžu tento trend ešte podporiť. Naopak, ropa WTI opäť klesá pod hranicu 60 dolárov, keďže OPEC+ sa snaží zatlačiť na krajiny, ktoré zvyšujú produkciu výraznejšie, než oficiálne reportujú, a plánujú ďalšie navýšenie aj v roku 2026. Menové páry zostávajú v zmiešanej nálade bez výraznejších signálov, no rastový potenciál aktuálne naznačuje najmä japonský jen. Trhy zároveň čakajú na zasadnutia dvoch dôležitých centrálnych bánk – v stredu sa očakáva rozhodnutie Fedu bez zmeny sadzieb, vo štvrtok by mala Bank of England pristúpiť k zníženiu o 25 bázických bodov.