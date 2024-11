Týdenní shrnutí so Stanislavom Viktorinom (05.11.2024)

Trhy čakajú na výsledky US volieb a tiež štvrtkové zasadanie Fedu, ktoré bude dôležité z hľadiska decembrových očakávaní. Ak by Powell naznačil ďalšie zníženie do konca roka, mohli by z toho ťažiť hlavné meny voči doláru, technicky sa na to trh už pripravuje. Na akciových indexoch by v najbližších dňoch mohli obchodníci zaznamenať zaujímavé príležitosti k doplneniu portfólií, čo rovnako platí aj pri komoditných trhoch na čele s ropou.