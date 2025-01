Týdenní shrnutí so Stanislavom Viktorinom (13.01.2025)

Dáta z trhu práce USA ukazujú stabilnú situáciu, to však pre americkú centrálnu banku nie je úplne výhodná pozícia. Čísla môžu byť ešte v čase reevidované a priniesť tak zmenu nálady obchodníkov, ktorý aktuálne očakávajú už len jedno znížšnie sadzieb v tomto roku, na to reagovali indexy prepnutím do risk off sentimentu.

Ropa a zemný plyn tažia zo situácie na trhu, ktorý sa pripravuje na možné zaostávanie ponuky za dopytom.

Z mien sa aj naďalej darí výrazne doláru, ktorý sa nachádza vo svojej prirodzenej sezónnosti.