Týdenní shrnutí so Stanislavom Viktorinom (18.11.2024)

Aj napriek výraznému posilňovaniu USD na hlavných menových pároch obchodníci začínajú opúšťať svoje short pozície, to by mohlo znamenať výbery ziskov a možné otočenie trendu. Najbližší týždeň nebude fundamentálne významný, obchodníkov čakajú hlavne minoritné dáta. Záujem obchodníkov je na väčšine trhov v nižších hladinách, platí to hlavne pre zlato, US100 a ropu, tieto trhy budú mať najbližšie dni významný problém dostať sa na vyššie ceny.