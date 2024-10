Týdenní shrnutí so Stanislavom Viktorinom (23.09.2024)

Prekvapivé rozhodnutie FEDu o znížení sadzieb trhy paradoxne neprekvapilo. Vyššia miera sadzieb v budúcnosti však môže byť dlhodobejším strašiakom. Najbližšie dni nebudú fundamentálne významné a trhy by tak mohli ostať v aktuálnych trendoch. Komodity sa na zimu pomaly prebúdzajú, za zemný plyn sú obchodníci ochodný v zime platiť aj 3.5$, ropa s potenciálom nad 85$ v prvol polroku 2025. Všetko to bude musieť sprevádzať nový expanzívny cyklus ekonomík. Z hlavných mien sa výrazne darilo najmä Libre, pár EURUSD korigoval minulotýždňové zisky ale pozitívny trend by aj napriek tomu mohol pokračovať.