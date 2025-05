Týdenní shrnutí so Stanislavom Viktorinom (27.04.2025)

Posledný týždeň bol pre trhy pomerne pohodový, z výsledkov firiem bol významnejší beat Googlu. Obchodníci nezaznamenali ani žiadne komentáre, ktoré by naznačovali zvýšenie napätia a tak sa prepli do dočasného risk-on sentimentu. Ten však nemusí dlho zotrvať, pretože napríklad nemecký DAX má pred sebou náročné technické úrovne, ktoré nemusí prekonať. Hlavné menové páry nenaznačujú žiadny primárny smer na najbližšie dni, výnimkou je Japonský jen - ten stále navyšuje počty long kontraktov, čo značí záujem obchodníkov. Za zmienku stojí Natgas a Ropa WTI, z ktorých oba trhy by z aktuálneho sentimentu mohli ťažiť aj vďaka významnému poklesu short záujmu.