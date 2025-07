Týdenní shrnutí so Stanislavom Viktorinom (30.06.2025)

Trhy ukončujú prvý polrok 2025, dôležitý týždeň bude plný fundamentov. Najzásadnejšie budú dáta z trhu práce v USA, ktoré nevšedne budú zverejnené vo štvrtok. Okrem toho budú prichádzať inflačné dáta z EÚ a Británie. Aj naďalej to na menovom trhu vyzerá nie pozitívne pre americký dolár, nákupci sa ale zároveň stiahli aj z Eura a Libry - letný efekt. Risk on sentiment priniesol najviac long obchodníkom na indexoch, zaujímavé je však sledovať negatívnu a zmiešanú náladu na trhu s komoditami, ktoré hlavné trhy vôbec nenasledujú - to môže vytvárať zaujímavú obchodnú myšlienku.